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Espanha celebra bicampeonato da Copa com festa histórica nas ruas de Madri

Espanha celebra bicampeonato da Copa com festa histórica nas ruas de Madri
Espanha celebra bicampeonato da Copa com festa histórica nas ruas de Madri -

A Espanha transformou as ruas de Madri em um grande palco de celebração, nesta segunda-feira (20), um dia após conquistar o bicampeonato da Copa do Mundo. Em um ônibus aberto, os campeões desfilaram com a taça e receberam o carinho de milhares de torcedores antes da festa na Praça de Cibeles.

Dessa forma, o desfile começou na região de Moncloa e percorreu alguns dos principais pontos da capital espanhola. Entre elas, as ruas Princesa, Goya e Serrano, além da Praça da Independência e da Puerta de Alcalá. O trajeto terminou na Calle de Montalbán, ao lado do Palácio de Cibeles.

“Sem dúvida, este é o meu título mais especial. Vencer com o seu país é a coisa mais linda que existe, especialmente uma Copa do Mundo. Assim, esta geração cresceu vendo Iniesta e Casillas levantarem a taça, e para nós conseguirmos isso é a maior conquista que se pode alcançar no futebol”, disse o capitão Rodri após a conquista.

Festa para o elenco campeão

Na Praça de Cibeles, um palco recebeu a delegação para a principal celebração do título. Milhares de espanhóis lotaram o local e acompanharam uma programação com música, apresentações e homenagens aos campeões.

Os 26 jogadores chegaram ao palco no fim da tarde e entraram um a um ao som de músicas escolhidas por cada integrante do elenco. Assim, o goleiro David Raya abriu a cerimônia. Mikel Merino, autor do gol decisivo nos minutos finais das partidas contra Portugal e Bélgica, recebeu uma das maiores ovações da festa.

Os jovens Lamine Yamal e Pau Cubarsí também empolgaram o público. Cubarsí ainda recebeu reconhecimento pelo prêmio de melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 2026.

Por fim, o capitão Rodri completou a lista dos mais celebrados e entrou sob a música oficial do Mundial, Em seguida, o técnico Luis de la Fuente foi jogado para cima pelo elenco, e logo depois aproveitou para cantar “campeões do mundo” para delírio dos torcedores.

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