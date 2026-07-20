Espanha celebra bicampeonato da Copa com festa histórica nas ruas de Madri

A Espanha transformou as ruas de Madri em um grande palco de celebração, nesta segunda-feira (20), um dia após conquistar o bicampeonato da Copa do Mundo. Em um ônibus aberto, os campeões desfilaram com a taça e receberam o carinho de milhares de torcedores antes da festa na Praça de Cibeles.

Dessa forma, o desfile começou na região de Moncloa e percorreu alguns dos principais pontos da capital espanhola. Entre elas, as ruas Princesa, Goya e Serrano, além da Praça da Independência e da Puerta de Alcalá. O trajeto terminou na Calle de Montalbán, ao lado do Palácio de Cibeles.

“Sem dúvida, este é o meu título mais especial. Vencer com o seu país é a coisa mais linda que existe, especialmente uma Copa do Mundo. Assim, esta geração cresceu vendo Iniesta e Casillas levantarem a taça, e para nós conseguirmos isso é a maior conquista que se pode alcançar no futebol”, disse o capitão Rodri após a conquista.

Festa para o elenco campeão

Na Praça de Cibeles, um palco recebeu a delegação para a principal celebração do título. Milhares de espanhóis lotaram o local e acompanharam uma programação com música, apresentações e homenagens aos campeões.

Os 26 jogadores chegaram ao palco no fim da tarde e entraram um a um ao som de músicas escolhidas por cada integrante do elenco. Assim, o goleiro David Raya abriu a cerimônia. Mikel Merino, autor do gol decisivo nos minutos finais das partidas contra Portugal e Bélgica, recebeu uma das maiores ovações da festa.

Os jovens Lamine Yamal e Pau Cubarsí também empolgaram o público. Cubarsí ainda recebeu reconhecimento pelo prêmio de melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 2026.

Por fim, o capitão Rodri completou a lista dos mais celebrados e entrou sob a música oficial do Mundial, Em seguida, o técnico Luis de la Fuente foi jogado para cima pelo elenco, e logo depois aproveitou para cantar “campeões do mundo” para delírio dos torcedores.