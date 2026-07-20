Vila Nova-GO x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

A última rodada do primeiro turno da Série B do Brasileirão reserva um confronto da parte de cima da tabela. Afinal, Vila Nova-GO recebe o Fortaleza, nesta terça-feira (21), às 21h35 (de Brasília), no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).

Dessa forma, a equipe goiana ocupa a quarta colocação, com 31 pontos, e tenta voltar a vencer após o revés para o líder Criciúma. O Leão do Pici, por sua vez, também tem 31 pontos, mas está em quinto. Thiago Carpini, que tenta conquistar mais um resultado positivo para entrar no grupo dos quatro primeiros.

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Onde assistir

O confronto desta terça-feira (21) terá a transmissão da ESPN, na TV fechada, além de Disney+, Rede TV e do canal GOAT.

Como chega o Vila Nova-GO

De olho no líder Criciúma, visto que a diferença atual é de cinco pontos, o Tigrão necessita voltar a vencer para seguir próximo na briga pelo título. Assim, qualquer deslize diante do Fortaleza pode fazer a equipe se afastar dos Carvoeiros.

Para a partida no OBA, Ryan está fora de combate. O jogador segue em recuperação de uma lesão no menisco, enquanto André Luís cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Rafa Silva, por sua vez, também está fora por causa de uma contusão.

Como chega o Fortaleza

Os comandados do técnico Thiago Carpini têm uma campanha semelhante a do Vila Nova, já que estão empatados com o mesmo número de pontos e estão atrás apenas por causa dos gols marcados.

Por fim, o comandante terá a ausência de três atletas. Entre eles, Bruninho, que se recupera de uma lesão no músculo adutor, GB, com problema na coxa, e Maurício Mucuri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

VILA NOVA x FORTALEZA

Série B do Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Data-Hora: 21/7/2026 (terça-feira), às 21h35 (de Brasília)

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO)

VILA NOVA: Helton Leite, Breno Bora, Igor Cariús, Tiago Pagnussat, Higor, João Vieira, Higor Meritão, Marquinhos Gabriel, Dudu, Janderson, Dellatorre. Técnico: Guto Ferreira.

FORTALEZA: João Ricardo, Rodriguinho, Neris, Lucas Gazal, Gabriel Fuentes, Rodrigo, Pedro Henrique, Vitinho, Lucas Sasha, Luiz Fernando, Juan Miritello. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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