Estêvão estrela campanha que celebra o retorno do futebol internacional

Com o conceito “Feliz em estar de volta”, ESPN e Disney+ lançam sua nova campanha para a temporada 2026/27 do futebol internacional. Assim, a ação celebra o retorno das principais ligas do continente e estabelece um paralelo com um momento especial da carreira do brasileiro Estêvão. O atacante volta aos gramados após ter ficado fora da Copa por causa de uma lesão.

Atualmente no Chelsea, clube que defende desde a última temporada, o brasileiro simboliza a emoção de reencontrar o futebol em um momento de superação. Embalada pelo clássico “Praise You”, de Fatboy Slim, a campanha reforça a mensagem de celebração, recomeço e felicidade por estar de volta fazendo o que mais gosta.

Dessa forma, as plataformas reforçam para os fãs de esporte, que contarão com transmissões ao vivo, conteúdos exclusivos e uma equipe de especialistas reconhecida pelo mercado.

A campanha estreou na TV durante as transmissões do SBT e, posteriormente, também terá exibição na Band. Ela contará ainda com ampla presença no ambiente digital, com mídia nas principais plataformas, como TikTok, Instagram, YouTube, PlayStation e TVs LG. O conteúdo também será publicado nos perfis oficiais de Estêvão nas redes sociais.

Oferta de grandes competições internacionais

Mais uma vez, os assinantes do Disney+ Premium terão acesso a todos os 380 jogos da Premier League. Além disso, poderão assistir a todos os 380 jogos da Serie A italiana, além de toda a cobertura editorial da ESPN, com programas, análises e conteúdos exclusivos.

O portfólio da ESPN e do Disney+ reúne ainda algumas das competições mais tradicionais do continente. Entre elas, estão a FA Cup, Carabao Cup, FA Community Shield, Championship, League One, League Two, EFL Trophy, DFB-Pokal, Copa da Holanda, Primeira Liga de Portugal e Super Lig da Turquia.

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