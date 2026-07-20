Flamengo vence 3B da Amazônia e vai às quartas da Copa do Brasil Feminina

O Flamengo confirmou a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Nesta segunda-feira (20/7), as Rubro-Negras venceram o 3B da Amazônia por 1 a 0, pelas oitavas de final do torneio. O gol da vitória saiu dos pés de Fernanda ainda no primeiro tempo. As Meninas da Gávea foram superiores na etapa inicial, porém caíram de rendimento no segundo tempo.
No primeiro tempo, o time da casa chegou a ter um gol anulado por impedimento em um belo chute de Fernanda. E foi ela quem abriu o placar aos 22 minutos após um belo cruzamento de Fabi Simões. Por outro lado, o time visitante pouco incomodou a defesa flamenguista.
No segundo tempo, o jogo mudou de figura. Precisando de um gol para forçar os pênaltis, o 3B teve oportunidades com Maria Vitoria e com Ana Beatriz. Ainda houve um chute no travessão por parte das visitantes. O Fla assustou com Cristiane, que também mandou uma bola na trave. Por fim, vitória e classificação rubro-negra.
Assim, a equipe do Flamengo agora aguarda o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para saber quem enfrentará nas quartas de final. A próxima fase tem jogos de ida e volta. O 3B encerra a campanha nas oitavas.
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