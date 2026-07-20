Domínguez define Atlético para o retorno do Brasileirão

O Atlético encerrou o longo período de treinamentos motivado pela pausa da Copa do Mundo e já se prepara para retomar a caminhada no Campeonato Brasileiro. O time mineiro entra em campo nesta terça-feira, às 19h30, na Arena MRV, onde mede forças com o Bahia pela 19ª rodada da competição.

Por consequência das baixas importantes de atletas que serviram suas seleções ou que estão no departamento médico, o técnico Eduardo Domínguez buscou soluções caseiras, entretanto optou por não mexer na estrutura tática clássica da equipe.

​A ausência que mais mexe com o setor de meio-campo é a de Alan Franco. O volante defendeu o Equador no Mundial, recebeu liberação para resolver problemas particulares e só se junta aos treinos na quarta-feira. Devido a isso, Maycon e Cissé devem iniciar a partida entre os titulares.

Na ala direita e no ataque, Preciado e Alan Minda aparecem como dúvidas, visto que realizam recondicionamento físico no CT após o torneio de seleções. Apesar de o meia Gustavo Scarpa celebrar o retorno após cirurgia no joelho, ele não deve começar jogando.

​Lyanco ganha vaga na defesa e DM segue cheio

​Na linha defensiva, a expectativa pela estreia do zagueiro Léo Duarte não se confirmou. Única cara nova do elenco nesta janela, o defensor sofreu uma lesão muscular na coxa direita, portanto o departamento médico vetou sua participação.

Como resultado dessa baixa, Lyanco assume a vaga no setor esquerdo da zaga, pois o comandante o testou exaustivamente nos jogos-treino realizados durante a intertemporada.

​Com essas peças desenhadas nos testes mais recentes, o provável Atlético vai a campo com: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Lodi; Maycon, Cissé (ou Alexsander), Bernard e Victor Hugo; Cuello e Cassierra.

Ocupando a 11ª colocação da Série A com 24 pontos, o clube vê o returno como a chance ideal de arrancar rumo ao topo da tabela, com a finalidade de carimbar o passaporte para a Libertadores do ano que vem.

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