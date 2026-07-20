Flamengo reedita patrocínio histórico que durou 25 anos

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou um acordo de patrocínio com a Lubrax nesta segunda-feira (20). O clube exibirá nas costas do seu uniforme a marca da Vibra, focada no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e lubrificantes. Com a novidade, o Rubro-Negro retoma a parceria com a empresa que estampou sua camisa durante 25 anos.

No uniforme do time profissional masculino, a Lubrax ocupará o lugar da Hapvida. A marca, parceira do Flamengo há aproximadamente um ano, passará a ser exposta nos números das camisas, espaço com menos destaque.

De acordo com o “ge”, o acordo é válido por três anos pelo montante total de R$ 24,5 milhões mínimo, pois há variáveis (superando os atuais R$ 23 milhões da “Hapvida”).

O acordo também fará com que a Texaco, concorrente da Lubrax que ocupa os números dos uniformes, deixe a camisa. Isso só acontecerá, porém, a partir do dia 30 de setembro. Até lá, o Flamengo deverá entrar em campo pelo menos 12 vezes, incluindo os confrontos contra o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores 2026.

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Histórico

A marca, que já foi propriedade da Petrobras, foi patrocinadora do Rubro-Negro por mais de 20 anos, com início em 1984. A parceria, aliás, foi uma das mais longevas da história do futebol brasileiro, com a Lubrax ficando marcada pela presença em títulos importantes para o Flamengo, incluindo Copa Mercosul (1999), Copa do Brasil (1990 e 2006) e Campeonato Carioca (nove vezes), entre vários outros.

Atualmente, a Lubrax concentra os investimentos em esportes a motor. Entre os patrocínios da marca, destacam-se a presença em equipes e pilotos de Stock Car, Copa Truck e Copa HB20.

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