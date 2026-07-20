São Paulo acerta empréstimo de Negrucci ao Athletic

​O São Paulo definiu mais uma movimentação no mercado de transferências e acertou o empréstimo do volante Negrucci ao Athletic-MG. O jogador de 22 anos defenderá a equipe de São João del-Rei até dezembro de 2026, com o propósito de ganhar mais experiência profissional. A diretoria são-paulina optou por não incluir uma cláusula com opção de compra no acordo, visto que projeta o retorno do atleta no futuro.

​O jovem meio-campista passou por todo o processo de formação nas categorias de base em Cotia, por consequência subiu ao elenco profissional. Ele disputou 13 partidas na equipe principal e participou diretamente das conquistas da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024. Atualmente, o volante possui um vínculo longo com o clube do Morumbis, válido até o dia 31 de dezembro de 2029.

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​Reformulação do elenco e novidades no mercado

​Essa saída faz parte de um processo amplo de reformulação do plantel liderado pela comissão técnica. Além de Negrucci, o goleiro Young e o zagueiro Alan Franco também acertaram suas transferências e já deixaram o São Paulo recentemente. Paralelamente a essas baixas, o departamento de futebol ainda busca novos destinos no mercado com a finalidade de negociar os volantes Luan e Cédric.

​Por outro lado, a diretoria tricolor trabalha intensamente na chegada de caras novas e anunciou nesta segunda-feira (20) o lateral-direito angolano Aurélio Buta como o terceiro reforço desta janela. Anteriormente, o clube já havia confirmado as contratações do atacante Victor Sá e do volante Newton. Como resultado desse planejamento célere, ambos os jogadores já realizam as atividades de preparação física normalmente com o restante do grupo no CT.

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