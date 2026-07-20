Zenit supera proposta salarial do Palmeiras para ter Danilo

O Zenit quer tirar o volante Danilo do Botafogo e também dar “chapéu” no Palmeiras. Cientes do desejo do meio-campista de atuar em uma grande liga na Europa, os russos vão abrir o cofre. De acordo com a ESPN, caso dê ‘sim’ Zenit, o jogador ganharia valores bem acima daquilo que o Verdão, por exemplo, estaria disposto a pagar por mês pelo jogador.

Até o momento, o Palmeiras apresentou somente uma proposta ao clube carioca, de aproximadamente R$ 120 milhões, que incluía o zagueiro Naves. No entanto, o defensor está a caminho do Necaxa, do México. Desta

A transferência de Danilo segue em impasse financeiro: o Botafogo pede 30 milhões de euros (R$ 174,2 milhões) para fechar o negócio, valor acima do que o Palmeiras pretende desembolsar. Sem propostas sedutoras do futebol europeu — que era seu plano A —, o jogador aguarda uma definição sem querer arranhar sua relação com o clube carioca.

Com 12 atuações no Campeonato Brasileiro, Danilo está a apenas uma partida de atingir o limite que o impediria de atuar por outro time nacional na competição. Assim, o desfecho das negociações deve acontecer nos próximos dias.

Danilo é o grande sonho do Palmeiras

O grande objetivo do Palmeiras nesta janela é a contratação de Danilo. O volante do Botafogo já despertava otimismo internamente por não ter atingido o limite de 13 partidas no Campeonato Brasileiro, condição que permite defender outro clube na competição. Agora, a expectativa aumentou após a participação discreta do jogador na Copa do Mundo.

O desempenho abaixo do esperado no torneio também alterou o cenário das negociações. O Botafogo esperava receber uma proposta na casa dos 40 milhões de euros (cerca de R$ 236 milhões), impulsionada por uma boa campanha do atleta com a Seleção Brasileira. Entretanto, diante do desfecho da Copa, o clube carioca já admite flexibilizar os valores para concretizar uma transferência.

Além disso, o estafe de Danilo vê com bons olhos uma negociação para outro clube brasileiro. Mesmo que o plano principal continue sendo uma venda para uma equipe de destaque do futebol europeu.

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