Ferroviária supera o Corinthians e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil

​A Ferroviária carimbou o passaporte para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina de 2026. A equipe de Araraquara confirmou a classificação na noite desta segunda-feira (20), após vencer o Corinthians por 1 a 0 no estádio da Fonte Luminosa. A zagueira Andressa marcou o gol da vitória ainda na etapa inicial da partida, garantindo apenas o segundo triunfo das Guerreiras Grenás sobre as Alvinegras em 44 confrontos na história do clássico paulista.

​Como resultado da vitória expressiva em casa, o clube grená faturou mais R$ 120 mil de premiação da CBF, acumulando R$ 300 mil no total da competição. Por outro lado, o Corinthians dá adeus ao torneio nacional de forma precoce e encerra a sua participação com uma cota de R$ 180 mil. Agora, a Ferroviária aguarda o encerramento das oitavas de final e o sorteio oficial da entidade para conhecer o próximo adversário, juntando-se aos já classificados Internacional e Flamengo.

Jogadoras da Ferroviária comemoram o gol da vitória – Foto: Rafael Zocco / Ferroviária

​Eficiência grená contra o Corinthians

​Mesmo atuando fora de seus domínios, o Corinthians iniciou a partida com mais volume de jogo e assustou a goleira Luciana em finalizações perigosas de Gabi Zanotti e Jhonson. A Ferroviária, contudo, demonstrou muito mais eficiência logo em sua primeira grande oportunidade. Aos 13 minutos, após cobrança de falta ensaiada por Maressa, Dos Santos bateu cruzado, a goleira Nicole deu rebote e Andressa completou para o fundo das redes. Com a vantagem no placar, o time da casa recuou as linhas de marcação com o propósito de explorar os contra-ataques rápidos.

​O segundo tempo trouxe contornos dramáticos e uma enorme polêmica de arbitragem. Logo aos seis minutos, Andressa Alves cuzou a bola dentro da área após a zaga afastar mal, venceu Luciana, mas a meio-campista Grazy salvou quase em cima da linha. Como o duelo não contava com o suporte do VAR, a arbitragem mandou o jogo seguir, visto que as imagens de transmissão não esclareceram se a bola ultrapassou totalmente a linha.

​Nos acréscimos da partida, a pressão corintiana aumentou, por consequência o jogo ficou nervoso. Andressa Alves chegou a balançar as redes para o Timão, entretanto a assistente anulou o gol por impedimento. Pouco depois, Rhaizza recebeu o cartão vermelho direto, deixando as visitantes com uma jogadora a menos nos instantes finais. Na última chance do confronto, Duda Sampaio cobrou uma falta sem direção, decretando de vez a festa das donas da casa.

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