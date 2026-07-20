Vini Jr prestigia inauguração de academia de Virgínia em Goiânia

O atacante Vini Jr movimentou as redes sociais e desembarcou em Goiânia com o propósito de acompanhar um evento especial. O jogador da Seleção Brasileira aproveitou os seus últimos dias de férias no país para prestigiar o lançamento da primeira academia da sua namorada, a influenciadora digital Virgínia Fonseca. A aparição pública na capital goiana acontece pouco antes do retorno do atleta para a Espanha, visto que o calendário do futebol europeu já se aproxima do reinício.

O descanso do craque decorre da folga estendida oferecida pela diretoria do Real Madrid aos profissionais que disputaram a Copa do Mundo de 2026. Por consequência desse cronograma da comissão técnica espanhola, os atletas que estiveram no Mundial ganharam um período maior de recuperação, portanto ainda não se reapresentaram no centro de treinamentos do clube para os exames médicos de rotina.

Vini Jr teve números de destaque na Copa

O Real Madrid já possui dois compromissos amigáveis agendados na Europa com a finalidade de ajustar o condicionamento físico do plantel para o ciclo 2026/2027. O time comandado por Carlo Ancelotti enfrenta a Fiorentina no dia 1º de agosto, no Wörthersee Stadion, na Áustria. Logo em seguida, os merengues medem forças com o Deportivo La Coruña, no estádio Riazor, em duelo válido pela tradicional 81ª edição do Troféu Teresa Herrera.

Apesar da eliminação precoce do Brasil nas oitavas de final diante da Noruega, o atacante de 26 anos construiu uma trajetória sólida individualmente no torneio. Como resultado de sua grande eficiência em campo, o camisa 7 balançou as redes quatro vezes e distribuiu uma assistência na competição. Em sua segunda participação em Mundiais na carreira, Vini Jr acumula marcas expressivas com a camisa canarinho, somando cinco gols e três passes decisivos em nove exibições totais.

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