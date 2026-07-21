Estudantes brasileiros sofrem ameaças de morte após vice da Argentina

Os estudantes brasileiros que residem na Argentina agora passam por momento de tensão. Ao comemorarem a vitória da Espanha sobre a Albiceleste na final da Copa do Mundo, os brazucas viraram alvo de perseguição virtual contra os estudantes. A informação é do canal CrônicaTV, da Argentina.

Usuários argentinos no X (antigo Twitter) organizaram um movimento para divulgar dados pessoais dos brasileiros, acompanhado de ameaças físicas e ofensas racistas. As publicações cobravam “lições nas ruas” e usavam emojis de macacos contra os jovens.

“Quando eu te ver na universidade, pode ter certeza que você vai sofrer. Vou bater na sua cabeça com um martelo”, dizia uma mensagem recebida pela paulistana Lays Bressane, de 23 anos. Logo depois, recebeu a foto de uma arma de fogo com a legenda: “Na Argentina não brincamos”.

“Fui [ver o jogo] com a camisa da Argentina e postei que estava de ‘mufa’, que seria pé-frio. Mas não é sobre futebol, não. Porque até o jogo com a Jordânia eu torcia pra eles, até ver a quantidade de comentários racistas que fizeram com a gente”, lamenta a universitária que está há quatro anos em Buenos Aires.

O pernambucano Fernando Seabra, 31, disse que o cenário é de caça às bruxas, que os grupos estudantis foram tomados pela palavra “mono” (macaco, em espanhol) e que a situação mudou nas últimas semanas, enquanto havia “brasileiros atiçando de um lado, argentinos do outro”.

Política diferente

Os estudantes, entretanto, não procuraram a polícia. Diferente do Brasil, onde a injúria racial se equipara ao racismo — crime inafiançável com pena de 2 a 5 anos de prisão —, a lei argentina trata a discriminação prioritariamente na esfera civil, prevendo poucos meses de detenção apenas para casos específicos de pregação de superioridade racial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.