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Saiba quais seleções já estão garantidas na Copa do Mundo Feminina de 2027

Saiba quais seleções já estão garantidas na Copa do Mundo Feminina de 2027
Saiba quais seleções já estão garantidas na Copa do Mundo Feminina de 2027 -

A Copa do Mundo Masculina terminou no último domingo (19) e já abriu contagem para uma edição que enche de expectativa os brasileiros. Afinal, no ano que vem, o país irá receber pela primeira vez o Mundial Feminino da Fifa. A pouco menos de um ano para a bola rolar, 13 seleções, além da Seleção Brasileira, já confirmaram a sua participação no torneio, com eliminatórias que começam a se afunilar neste segundo semestre de 2026.

O primeiro continente a confirmar os seus classificados foi a Ásia. As vagas foram definidas na disputa da Copa da Ásia, que aconteceu em março deste ano, na Austrália. O Japão, campeão do torneio, se classificou junto com as anfitriãs, que terminaram com o vice, junto da Coreia do Sul e da China, semifinalistas da competição. As eliminadas nas quartas de final disputaram um playoff, em que Filipinas e Coreia do Norte venceram e também conseguiram se classificar, com Uzbequistão e Taipé indo para a repescagem.

Na Oceania, a única vaga ficou com a Nova Zelândia. Após uma fase de grupos e duelos de mata-mata, as All Whites venceram a Papua-Nova Guiné em abril e garantiram sua presença no Brasil. As Kapuls são mais uma seleção que irá disputar a repescagem.

Além do Brasil, a América do Sul já conhece suas outras duas seleções classificadas. Colômbia e Argentina terminaram na frente na Liga das Nações da Conmebol e estão garantidas na Copa. Já Venezuela e Equador, que terminaram na terceira e quarta colocações, respectivamente, irão disputar a repescagem. Inclusive, a La Tri terminou com a mesma pontuação do Peru, mas levou vantagem de nove gols no saldo.

Vagas em aberto

Por outro lado, na Europa, quatro seleções já estão classificadas. Dinamarca, Alemanha, França e a atual campeã Espanha venceram seus grupos na Liga das Nações e garantiram a vaga no Brasil. Agora, 32 seleções irão disputar os playoffs, que definem as outras sete classificadas de forma direta para a Copa e a representante do continente na repescagem. Para definir qual seleção não irá direto para o Mundial, a Uefa irá utilizar o ranking das seleções conforme o desempenho na Liga das Nações.

Na Concacaf, a eliminatória ainda está em andamento, com término previsto para dezembro. México, Panamá, Costa Rica, Jamaica, Haiti e El Salvador passaram pela fase de grupos e agora se juntam a Estados Unidos e Canadá para os confrontos que definem as classificadas. Em confrontos disputados no Texas, as Yankees enfrentam as salvadorenhas, as Reggae Girlz encaram as Ticas, as Canucks duelam com a Canaleras e, por fim, as Adelitas fazem o confronto com as Grenadières. As quatro vencedoras avançam para a Copa, enquanto as quatro perdedoras fazem uma disputa para definir quem vai para a repescagem.

Outro continente que não definiu nenhuma vaga ainda é a África, mas por pouco tempo. No próximo dia 26 começa a Copa Africana de Nações Feminina, no Marrocos. As quatro semifinalistas garantem vaga no Mundial, enquanto duas das derrotadas nas quartas de final, em um formato igual ao da Ásia, disputarão a repescagem. O torneio conta com a participação de África do Sul, Argélia, Burkina Faso, Cabo Verde, Camarões, Costa do Marfim, Egito, Gana, Malawi, Mali, Marrocos, Nigéria, Quênia, Senegal, Tanzânia e Zâmbia.

Repescagem

Por fim, as últimas três vagas serão decididas entre dez seleções entre novembro deste ano e fevereiro de 2027. Até aqui, já estão garantidas no torneio Uzbequistão, Taipé, Venezuela, Equador e Papua-Nova Guiné, com cinco vagas restando para equipes da Europa, África e Concacaf.

Na primeira fase, participam seis seleções: Uzbequistão, Taipé, Papua-Nova Guiné, as duas africanas e a pior ranqueada entre Venezuela e Equador. As equipes serão sorteadas em duas chaves, jogando três rodadas em formato suíço, em novembro. Ao final, as duas melhores avançam e se juntam à seleção europeia, à outra sul-americana e às duas da Concacaf, em três confrontos eliminatórios de jogo único, que definem as últimas três classificadas para a Copa.

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