Saiba quais seleções já estão garantidas na Copa do Mundo Feminina de 2027

A Copa do Mundo Masculina terminou no último domingo (19) e já abriu contagem para uma edição que enche de expectativa os brasileiros. Afinal, no ano que vem, o país irá receber pela primeira vez o Mundial Feminino da Fifa. A pouco menos de um ano para a bola rolar, 13 seleções, além da Seleção Brasileira, já confirmaram a sua participação no torneio, com eliminatórias que começam a se afunilar neste segundo semestre de 2026.

O primeiro continente a confirmar os seus classificados foi a Ásia. As vagas foram definidas na disputa da Copa da Ásia, que aconteceu em março deste ano, na Austrália. O Japão, campeão do torneio, se classificou junto com as anfitriãs, que terminaram com o vice, junto da Coreia do Sul e da China, semifinalistas da competição. As eliminadas nas quartas de final disputaram um playoff, em que Filipinas e Coreia do Norte venceram e também conseguiram se classificar, com Uzbequistão e Taipé indo para a repescagem.

Na Oceania, a única vaga ficou com a Nova Zelândia. Após uma fase de grupos e duelos de mata-mata, as All Whites venceram a Papua-Nova Guiné em abril e garantiram sua presença no Brasil. As Kapuls são mais uma seleção que irá disputar a repescagem.

Além do Brasil, a América do Sul já conhece suas outras duas seleções classificadas. Colômbia e Argentina terminaram na frente na Liga das Nações da Conmebol e estão garantidas na Copa. Já Venezuela e Equador, que terminaram na terceira e quarta colocações, respectivamente, irão disputar a repescagem. Inclusive, a La Tri terminou com a mesma pontuação do Peru, mas levou vantagem de nove gols no saldo.

Vagas em aberto

Por outro lado, na Europa, quatro seleções já estão classificadas. Dinamarca, Alemanha, França e a atual campeã Espanha venceram seus grupos na Liga das Nações e garantiram a vaga no Brasil. Agora, 32 seleções irão disputar os playoffs, que definem as outras sete classificadas de forma direta para a Copa e a representante do continente na repescagem. Para definir qual seleção não irá direto para o Mundial, a Uefa irá utilizar o ranking das seleções conforme o desempenho na Liga das Nações.

Na Concacaf, a eliminatória ainda está em andamento, com término previsto para dezembro. México, Panamá, Costa Rica, Jamaica, Haiti e El Salvador passaram pela fase de grupos e agora se juntam a Estados Unidos e Canadá para os confrontos que definem as classificadas. Em confrontos disputados no Texas, as Yankees enfrentam as salvadorenhas, as Reggae Girlz encaram as Ticas, as Canucks duelam com a Canaleras e, por fim, as Adelitas fazem o confronto com as Grenadières. As quatro vencedoras avançam para a Copa, enquanto as quatro perdedoras fazem uma disputa para definir quem vai para a repescagem.

Outro continente que não definiu nenhuma vaga ainda é a África, mas por pouco tempo. No próximo dia 26 começa a Copa Africana de Nações Feminina, no Marrocos. As quatro semifinalistas garantem vaga no Mundial, enquanto duas das derrotadas nas quartas de final, em um formato igual ao da Ásia, disputarão a repescagem. O torneio conta com a participação de África do Sul, Argélia, Burkina Faso, Cabo Verde, Camarões, Costa do Marfim, Egito, Gana, Malawi, Mali, Marrocos, Nigéria, Quênia, Senegal, Tanzânia e Zâmbia.

Repescagem

Por fim, as últimas três vagas serão decididas entre dez seleções entre novembro deste ano e fevereiro de 2027. Até aqui, já estão garantidas no torneio Uzbequistão, Taipé, Venezuela, Equador e Papua-Nova Guiné, com cinco vagas restando para equipes da Europa, África e Concacaf.

Na primeira fase, participam seis seleções: Uzbequistão, Taipé, Papua-Nova Guiné, as duas africanas e a pior ranqueada entre Venezuela e Equador. As equipes serão sorteadas em duas chaves, jogando três rodadas em formato suíço, em novembro. Ao final, as duas melhores avançam e se juntam à seleção europeia, à outra sul-americana e às duas da Concacaf, em três confrontos eliminatórios de jogo único, que definem as últimas três classificadas para a Copa.

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