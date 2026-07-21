Como sera o calendário das seleções após a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo terminou no último domingo (19) e, para muitos países, inclusive o Brasil, a realidade já é de renovação e virada de chave. Porém, antes de chegar ao Mundial de 2030 e até mesmo às Eliminatórias, que só devem começar no segundo semestre de 2027, as seleções começam seus ciclos ainda neste ano, com foco em torneios continentais e amistosos para tentar arrumar a casa.

Oficialmente, o primeiro torneio de seleções que acontece após o Mundial é a Copa do Sudeste Asiático. A competição reúne dez países da região e tem início programado para a próxima sexta-feira (24). Entretanto, as principais potências voltam a campo na Data Fifa que começa no dia 24 de setembro e vai até 6 de outubro. Inclusive, essa é uma das novidades deste ciclo. Afinal, a entidade uniu os períodos dos dois meses em um só, possibilitando quase 15 dias de jogos entre seleções, que podem ter até quatro partidas durante a pausa.

Liga das Nações

Neste período, começa a edição 2026-27 da Liga das Nações. Inclusive, na primeira rodada, está programado um duelo Inglaterra e Espanha, em Wembley, na reedição da final da última Eurocopa. Além disso, Jorge Jesus fará sua estreia por Portugal contra País de Gales. Enquanto Zidane pode ter seu primeiro compromisso pela França diante da Turquia e Klopp pode começar sua jornada na Alemanha encarando a Holanda.

Na Concacaf, a bola também rola para a Liga das Nações. Entretanto, Estados Unidos, México, Canadá e Panamá, melhores ranqueados da confederação, só entram na fase final, que será realizada em novembro. Participantes do Mundial, Curaçao e Haiti subiram na última edição e jogarão a elite, com os confrontos da primeira fase ainda indefinidos pela entidade. A competição define as seleções participantes da Copa Ouro do ano que vem.

Eliminatórias da Can

Já na África começa a disputa para definir os classificados para a Copa Africana de Nações, que acontece no meio do ano que vem, na Tanzânia, na Uganda e no Quênia. 48 seleções estão divididas em doze grupos com quatro equipes cada. No começo do ano, houve uma fase preliminar, com seis confrontos de mata-mata. As duas melhores de cada chave avançam para o torneio continental, exceto nos grupos que possuem um dos anfitriões, que já possuem vaga direta.

Sensação da Copa do Mundo, Cabo Verde está no Grupo K, junto com Mali, Libéria e Ruanda. Já o Marrocos, melhor africano no Mundial, disputará o Grupo A, com Gabão, Níger e Lesoto. Por outro lado, Costa do Marfim e Gana estão na mesma chave, junto com Gâmbia e Somália.

E a Seleção Brasileira?

Com isso, apenas as seleções sul-americanas, asiáticas e da Oceania não possuem calendário oficial e farão amistosos nesta primeira Data Fifa. O Brasil já anunciou dois confrontos contra a Austrália, que acontecem nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente. Existe a expectativa de que a Seleção faça pelo menos mais uma partida em outubro, em Singapura, com adversário ainda indefinido.

Todavia, a primeira copa continental deste ciclo acontece na Ásia. Entre os dias 7 de janeiro e 5 de fevereiro, 24 seleções participam da Copa da Ásia, que acontecerá na Arábia Saudita.

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