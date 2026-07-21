Palmeiras pode ter 18 jogos em dois meses e se prepara para maratona

Depois de um longo período de preparação durante a pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (22/7), às 19h30, contra o Coritiba, no Couto Pereira, para iniciar uma das sequências mais exigentes da temporada. Até a próxima Data Fifa, marcada para setembro, o Verdão poderá disputar até 18 partidas em apenas dois meses, divididas entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Por enquanto, 14 compromissos já estão garantidos no calendário. O Palmeiras fará dez partidas pelo Brasileirão e disputará os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. No torneio continental, o adversário será o Cerro Porteño. Já na competição nacional, o time de Abel Ferreira enfrentará o Fortaleza.

Caso avance nas duas competições eliminatórias, o calendário ficará ainda mais apertado. A CBF reservou as semanas dos dias 26 de agosto e 2 de setembro para os jogos de ida e volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na Libertadores, a Conmebol definiu os dias 8 e 17 de setembro como datas-base para os confrontos das quartas.

Na Copa do Brasil, um novo sorteio definirá tanto o adversário quanto o chaveamento até a decisão. Pela Libertadores, o Palmeiras enfrentará, caso avance, o vencedor do duelo entre LDU e Mirassol.

Se atingir o número máximo de partidas previstas até a Data Fifa, o Verdão terá uma média próxima de um jogo a cada três dias. O desafio exigirá um elenco competitivo e uma gestão cuidadosa da parte física dos atletas, principalmente porque a equipe também precisa defender a vantagem de sete pontos na liderança do Campeonato Brasileiro.

Pausa para a Copa pode fazer a diferença no Palmeiras

Apesar da intensidade do calendário, o cenário atual é diferente daquele vivido antes da paralisação. Entre abril e maio, o Palmeiras também disputou 18 jogos em um intervalo semelhante e conviveu com forte desgaste físico. Na época, Abel Ferreira reclamou da falta de tempo para recuperação entre as partidas.

Contudo, se antes o calendário era motivo de preocupação, agora o Palmeiras acredita que chega mais preparado para enfrentar a sequência decisiva. A interrupção das competições por causa da Copa do Mundo proporcionou ao clube o maior período sem jogos desde a chegada de Abel Ferreira, em outubro de 2020.

Enquanto parte do elenco esteve envolvida no Mundial de seleções, os demais jogadores aproveitaram o período para descansar física e mentalmente. Abel, por sua vez, teve cerca de três semanas para realizar trabalhos técnicos, táticos e físicos com o grupo.

O período também permitiu recuperar atletas lesionados e aprimorar aspectos do modelo de jogo que normalmente ficam em segundo plano durante a sequência intensa de partidas. Internamente, a expectativa é de que o trabalho realizado na intertemporada ajude a equipe a manter o alto nível de desempenho no segundo semestre.

Assim, o primeiro desafio acontece nesta quarta-feira, diante do Coritiba, no Couto Pereira, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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