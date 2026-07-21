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Santos reencontra venezuelanos na Sula para afastar fantasma da eliminação de 2022

Santos reencontra venezuelanos na Sula para afastar fantasma da eliminação de 2022
Santos reencontra venezuelanos na Sula para afastar fantasma da eliminação de 2022 -

O Santos inicia nesta terça-feira (21/7) a caminhada no mata-mata da Copa Sul-Americana com um objetivo que vai além da classificação às oitavas de final. Diante do Universidad Central, da Venezuela, pelos playoffs da competição continental, o Peixe busca deixar para trás uma das eliminações mais traumáticas de sua história recente, justamente contra um adversário venezuelano.

A lembrança remete a 2022, última vez em que o clube disputou uma fase eliminatória da Sul-Americana. Naquele formato, apenas o líder de cada grupo avançava às oitavas de final para enfrentar um terceiro colocado da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Após liderar o Grupo C com dificuldades, o Santos cruzou o caminho do Deportivo Táchira, da Venezuela, e acabou protagonizando um vexame que marcou a temporada.

Na partida de ida, disputada em solo venezuelano, o confronto terminou empatado por 1 a 1. O Deportivo Táchira abriu o placar após um gol contra de Zanocelo, enquanto Angulo marcou, nos minutos finais, o gol que manteve o Santos vivo na disputa pela classificação.

A decisão ficou para a Vila Belmiro. Mesmo jogando em casa, o Santos voltou a encontrar dificuldades. Uribe colocou os visitantes em vantagem, mas Marcos Leonardo empatou e levou a definição da vaga para os pênaltis.

Nas cobranças, porém, o cenário foi desastroso para o clube paulista. Ricardo Goulart e Lucas Barbosa desperdiçaram suas tentativas, e o Deportivo Táchira venceu por 4 a 2, eliminando o Santos. Foi a primeira vez que o Peixe caiu diante de uma equipe venezuelana em competições continentais.

Eliminação provocou mudanças profundas no Santos

Aliás, a queda teve consequências imediatas. Contratado como um dos principais reforços da temporada, Ricardo Goulart viveu seu último capítulo com a camisa santista justamente naquela noite. O meia entrou aos 46 minutos do segundo tempo, em uma substituição feita por Fabián Bustos já pensando na disputa por pênaltis.

Responsável por abrir a série de cobranças do Santos, Goulart parou nas mãos do goleiro Varela. Poucos dias depois da eliminação, rescindiu seu contrato com o clube.

Além disso, a derrota também selou o destino do técnico Fabián Bustos. Pressionado após resultados ruins, incluindo uma goleada sofrida para o Corinthians pela Copa do Brasil, o treinador não resistiu ao tropeço diante do Deportivo Táchira e acabou demitido.

A revolta tomou conta da Vila Belmiro após o apito final. Torcedores protestaram contra jogadores e dirigentes, derrubaram a placa de acesso ao vestiário santista e obrigaram a Polícia Militar a agir para conter a confusão.

Nos arredores do estádio, também houve registros de bombas de efeito moral e gás de pimenta utilizados para dispersar os manifestantes. Em meio ao clima de tensão, o ônibus da delegação permaneceu estacionado por cerca de duas horas antes de conseguir deixar a Vila Belmiro.

Nova chance para mudar a história

Aliás, desde aquela eliminação, o Santos voltou à Copa Sul-Americana apenas uma vez. Em 2023, porém, nem sequer alcançou o mata-mata. A equipe terminou na terceira colocação do Grupo E, atrás de Newell’s Old Boys e Audax Italiano, e deu adeus ao torneio ainda na fase de grupos.

Agora, três anos depois do trauma diante do Deportivo Táchira, o clube volta a enfrentar um adversário venezuelano em uma fase decisiva da competição continental.

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