Ex-jogador do Porto morre ao passar mal durante corrida

O ex-jogador Usalifa Indi morreu na noite desta segunda-feira (20) após sofrer um mal súbito enquanto fazia uma corrida em Fafe, no norte de Portugal. Natural da Guiné e com cidadania portuguesa, o atleta teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, apesar da tentativa de socorro realizada pelas equipes de emergência.

De acordo com as autoridades locais, um morador encontrou Indi caído e inconsciente e acionou os serviços de emergência. Quando os socorristas chegaram, o jogador já estava em estado grave.

Equipes da Guarda Nacional Republicana (GNR), dos Bombeiros Voluntários de Fafe e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga participaram do atendimento. No entanto, os profissionais não conseguiram reverter o quadro clínico, e a morte foi confirmada no local.

Além disso, Indi não portava documentos de identificação no momento da tragédia. Por esse motivo, a confirmação oficial de sua identidade só pode ser realizada na manhã desta terça-feira (21).

As primeiras apurações descartaram qualquer sinal de violência ou participação de terceiros. Assim, as autoridades tratam o caso como uma morte sem indícios de crime.

Usalifa Indi iniciou a trajetória no futebol nas categorias de base do Porto. Depois de deixar o clube, defendeu equipes como Cesarense, União de Leiria, Valadares Gaia, Pedras Rubras e Vila Meã ao longo da carreira em Portugal. Recentemente, o meio-campista defendia o Harju JK, da Estônia.





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.