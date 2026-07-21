Fluminense completa 124 anos e celebra história

O Fluminense completa 124 anos de história nesta terça-feira (21). Fundado no dia 21 de julho de 1902, na Rua Marquês Abrantes, 51, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o Tricolor se tornou o primeiro clube de futebol da cidade. Assim, nas redes sociais, celebrou mais um aniversário e publicou uma carta de agradecimento à torcida.

“Três cores, que representam tanto o bairro das Laranjeiras, como fazem aquecer corações Tricolores em cada lugar do planeta. O Fluminense é tradição, mas também é progresso, porque esse querido pavilhão vai muito além dos tantos títulos que em Laranjeiras festejamos. É orgulho, é sentimento sem igual”, publicou.

Às vésperas do aniversário, o Fluminense comemorou o 124º aniversário com mais uma edição da “FluFest”, que se tornou uma tradição. O evento, portanto, contou com shows de Yan, Paulo Ricardo, Blitz e Sorriso Maroto, no sábado (18), além de Fabinho, Jota Quest e Filipe Ret, no domingo (19). Somando os dois dias, mais de dois mil sócios compareceram no cortejo.

No ano do 124º aniversário, o Fluminense ainda disputa três competições e sonha alto para o segundo semestre. Dessa forma, reforçou o time com nomes como o zagueiro Thiago Silva e o atacante Hulk. Afinal, o Tricolor está em terceiro lugar no Brasileirão e nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. O futuro em ambas competições serão definidos em agosto.

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