Arsenal prepara proposta milionária para tentar contratar Bruno Guimarães

O Arsenal volta a colocar Bruno Guimarães entre os principais alvos para a próxima janela de transferências. Depois de uma primeira tentativa sem sucesso, o clube inglês prepara uma nova oferta para convencer o Newcastle a negociar o volante da seleção brasileira.
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Segundo informações do jornalista Ben Jacobs, a diretoria dos Gunners pretende apresentar uma proposta superior a 70 milhões de libras (cerca de R$ 476 milhões). Anteriormente, uma investida intermediada por representantes havia alcançado 65 milhões de libras (cerca de R$ 442 milhões), mas não foi suficiente para abrir as negociações.
Enquanto isso, o Arsenal avançou nas conversas com Bruno Guimarães. As partes já chegaram a um entendimento sobre as bases salariais e os principais termos do contrato, o que pode facilitar um acordo.
Porém, apesar do interesse crescente do clube londrino, o Newcastle mantém uma postura firme. A direção considera o brasileiro uma peça fundamental do elenco e afirma que não existe, no momento, qualquer negociação em andamento com o Arsenal.
Bruno Guimarães chegou ao Newcastle há cinco temporadas e se consolidou como um dos principais nomes da equipe. Na temporada passada, o meio-campista disputou 41 partidas, marcou nove gols e contribuiu com sete assistências.
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