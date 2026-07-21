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Arsenal prepara proposta milionária para tentar contratar Bruno Guimarães

Investida acontece depois de uma primeira tentativa sem sucesso

Arsenal prepara proposta milionária para tentar contratar Bruno Guimarães
Arsenal prepara proposta milionária para tentar contratar Bruno Guimarães -

O Arsenal volta a colocar Bruno Guimarães entre os principais alvos para a próxima janela de transferências. Depois de uma primeira tentativa sem sucesso, o clube inglês prepara uma nova oferta para convencer o Newcastle a negociar o volante da seleção brasileira.

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Segundo informações do jornalista Ben Jacobs, a diretoria dos Gunners pretende apresentar uma proposta superior a 70 milhões de libras (cerca de R$ 476 milhões). Anteriormente, uma investida intermediada por representantes havia alcançado 65 milhões de libras (cerca de R$ 442 milhões), mas não foi suficiente para abrir as negociações.

Enquanto isso, o Arsenal avançou nas conversas com Bruno Guimarães. As partes já chegaram a um entendimento sobre as bases salariais e os principais termos do contrato, o que pode facilitar um acordo.

Porém, apesar do interesse crescente do clube londrino, o Newcastle mantém uma postura firme. A direção considera o brasileiro uma peça fundamental do elenco e afirma que não existe, no momento, qualquer negociação em andamento com o Arsenal.

Bruno Guimarães chegou ao Newcastle há cinco temporadas e se consolidou como um dos principais nomes da equipe. Na temporada passada, o meio-campista disputou 41 partidas, marcou nove gols e contribuiu com sete assistências.

 

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