Bastidores do show da Copa: equipes de Ronaldo e Ronaldinho detalham operação secreta

Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho protagonizaram um dos momentos mais marcantes da final da Copa do Mundo ao participarem, ao lado de Madonna, do primeiro show de intervalo da história da decisão do torneio. Realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a apresentação também prestou homenagem a Pelé e teve seus bastidores revelados por integrantes das equipes dos astros brasileiros.

A participação da dupla brasileira só ficou definida nos dias que antecederam a decisão e precisou ser concluída em prazo reduzido, segundo relatos ao jornal Extra. Mantida sob forte sigilo, a preparação dos Ronaldos envolveu ensaios, gravações, criação de figurinos e forte operação de confidência.

Pessoas ligadas aos ex-jogadores revelaram que o convite partiu da própria Madonna, que decidiu incluí-los na apresentação poucos dias antes do evento. A dupla já marcaria presença no estádio como convidados da tribuna de honra, mas os planos mudaram quando a cantora entrou em contato com Roberto Assis, irmão e empresário de Ronaldinho Gaúcho.

Figurinos de Ronaldo e Ronaldinho

O convite não mobilizou só os astros, mas também àqueles que os cercam. Stylist de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks há mais de dez anos, Gabriel Fernandes contou que viajou aos Estados Unidos para acompanhar um jogo da Seleção e assistir ao show de Madonna na final. Ele afirmou que só teve noção da dimensão do projeto depois de receber o contato da equipe da artista.

“Me colocaram num grupo de WhatsApp para tocar a produção e não fazia ideia de quem era. Só quando recebi o e-mail da stylist dela é que minha ficha foi caindo”, disse ao Extra.

Apesar da empolgação, Gabriel precisou mudar o planejamento ideal para encaixar na determinação de Madonna. “Ela queria roupas esportivas. Não podia ter marca nenhuma aparente e eu longe do Brasil sem costureira ou plano B. A produtora dela colocou o alfaiate pessoal à nossa disposição, levamos o desenho e demos a ele um casaco e uma calça do Ronaldo para a modelagem. Deu supercerto”, revelou.

O resultado agradou à equipe, e Ronaldinho Gaúcho também passou a usar um modelo semelhante. No caso do Bruxo, porém, com amarelo escolhido pela cantora.

Ensaios e preparação artística

Enquanto uma equipe tocava o figurino, a de preparação artística trabalhou com período de dois dias. Madonna, seus bailarinos, Ronaldo e Ronaldinho participaram de quatro horas de ensaio antes da gravação das imagens que integrariam a apresentação.

“Ela cuida de cada detalhe, tudo, nada passa sem que a Madonna saiba. Ficamos impressionados”, afirmou uma fonte ligada à equipe de Ronaldo.

A estratégia montada para o show também deixava definido como os astros apareceriam diante do público. Para se ter ideia, a maior parte das imagens exibidas no estádio foi gravada antecipadamente nas dependências do MetLife. Os craques brasileiros só surgiram ao vivo na parte final da música, em uma solução adotada para permitir que a montagem da estrutura com mais rapidez.

“Ronaldo dirigiu de verdade aquele carro montado, com estética Mad Max, todo duro, sem direção hidráulica. O Ronaldo precisava se ocupar da direção, ir devagar para não bater no carro que estava à frente gravando e não derrubar a Madonna numa freada. Ainda tinha um drone sobre a cabeça”, relatou o videomaker Richarles Rodrigues.

As gravações seguiram normas rígidas da produção da cantora e somente seu fotógrafo oficial pôde registrar imagens do trabalho. Apesar das restrições, Gabriel Fernandes destacou a forma como a artista conduziu a equipe: “Ela foi supereducada e profissional com todos ali. Sem distinção”, completou.

Convite especial a Ronaldo e Ronaldinho

Depois do encerramento da apresentação, Madonna convidou Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho para um encontro reservado em um hotel de Nova York. Os dois, porém, recusaram o convite por causa dos compromissos relacionados à Copa do Mundo.

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