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São Paulo libera duas joias da base para procurar novos clubes

São Paulo libera duas joias da base para procurar novos clubes
São Paulo libera duas joias da base para procurar novos clubes -

O São Paulo autorizou os laterais Moreira e Hugo a buscarem novos clubes por empréstimo nesta janela de transferências. A dupla não faz parte dos planos imediatos da comissão técnica de Dorival Júnior e deve deixar o Morumbis para ganhar mais sequência de jogos no restante da temporada. A informação foi dada primeiramente pelo “Uol” e confirmada pelo J10.

A decisão faz parte da reformulação conduzida pela diretoria de futebol em conjunto com Dorival. Internamente, o entendimento é de que ambos seguem sendo considerados atletas com potencial, mas precisam de maior minutagem para dar continuidade ao processo de desenvolvimento.

A estratégia não se limita aos dois laterais. O volante Negrucci já acertou empréstimo de seis meses com o Athletic, em negociação conduzida a pedido do técnico Alex. Além dele, o lateral-direito Maik também está no mercado e deve ser cedido nos próximos dias, enquanto Paulinho tem futuro indefinido e é outro nome que pode deixar o clube temporariamente.

Moreira retorna ao São Paulo poucos meses depois de ter o empréstimo interrompido pelo Porto. O lateral-direito estava cedido ao clube português desde o início do ano passado, mas sofreu com uma sequência de lesões e atuou principalmente pela equipe B. Em março, o Porto optou por encerrar o vínculo antes do prazo previsto, e o jogador voltou ao Tricolor.

Reformulação ganha força no São Paulo

Os possíveis empréstimos de Moreira e Hugo aumentam a lista de movimentações promovidas pelo São Paulo nesta janela. O zagueiro Alan Franco acabou sendo emprestado ao Tigres, do México, enquanto Gonzalo Tapia negocia transferência para o Columbus Crew, dos Estados Unidos. Já o goleiro Young rescindiu contrato para defender o Portimonense, de Portugal. Por fim, o volante Luan também está em processo de rescisão para buscar uma nova equipe.

A diretoria entende que a reformulação é necessária para enxugar a folha salarial, abrir espaço no elenco e permitir que jovens formados em Cotia tenham mais oportunidades de evolução atuando regularmente em outros clubes.

Ao mesmo tempo em que promove saídas, o São Paulo reforça o elenco para a sequência da temporada. O clube já anunciou as contratações de Victor Sá, Newton e Aurélio Buta, além de estar por detalhes de concretizar a chegada de Domingos Duarte. Além disso, a diretoria segue atenta ao mercado e não descarta buscar mais um zagueiro caso surja uma oportunidade considerada interessante.

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