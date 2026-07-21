São Paulo libera duas joias da base para procurar novos clubes

O São Paulo autorizou os laterais Moreira e Hugo a buscarem novos clubes por empréstimo nesta janela de transferências. A dupla não faz parte dos planos imediatos da comissão técnica de Dorival Júnior e deve deixar o Morumbis para ganhar mais sequência de jogos no restante da temporada. A informação foi dada primeiramente pelo “Uol” e confirmada pelo J10.

A decisão faz parte da reformulação conduzida pela diretoria de futebol em conjunto com Dorival. Internamente, o entendimento é de que ambos seguem sendo considerados atletas com potencial, mas precisam de maior minutagem para dar continuidade ao processo de desenvolvimento.

A estratégia não se limita aos dois laterais. O volante Negrucci já acertou empréstimo de seis meses com o Athletic, em negociação conduzida a pedido do técnico Alex. Além dele, o lateral-direito Maik também está no mercado e deve ser cedido nos próximos dias, enquanto Paulinho tem futuro indefinido e é outro nome que pode deixar o clube temporariamente.

Moreira retorna ao São Paulo poucos meses depois de ter o empréstimo interrompido pelo Porto. O lateral-direito estava cedido ao clube português desde o início do ano passado, mas sofreu com uma sequência de lesões e atuou principalmente pela equipe B. Em março, o Porto optou por encerrar o vínculo antes do prazo previsto, e o jogador voltou ao Tricolor.

Reformulação ganha força no São Paulo

Os possíveis empréstimos de Moreira e Hugo aumentam a lista de movimentações promovidas pelo São Paulo nesta janela. O zagueiro Alan Franco acabou sendo emprestado ao Tigres, do México, enquanto Gonzalo Tapia negocia transferência para o Columbus Crew, dos Estados Unidos. Já o goleiro Young rescindiu contrato para defender o Portimonense, de Portugal. Por fim, o volante Luan também está em processo de rescisão para buscar uma nova equipe.

A diretoria entende que a reformulação é necessária para enxugar a folha salarial, abrir espaço no elenco e permitir que jovens formados em Cotia tenham mais oportunidades de evolução atuando regularmente em outros clubes.

Ao mesmo tempo em que promove saídas, o São Paulo reforça o elenco para a sequência da temporada. O clube já anunciou as contratações de Victor Sá, Newton e Aurélio Buta, além de estar por detalhes de concretizar a chegada de Domingos Duarte. Além disso, a diretoria segue atenta ao mercado e não descarta buscar mais um zagueiro caso surja uma oportunidade considerada interessante.

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