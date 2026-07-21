Ex-namorada acusa Olise de abandono paterno: “Tão frio e indiferente”

Michael Olise, atacante do Bayern de Munique e da seleção francesa, voltou aos holofotes por um motivo extracampo. A ex-namorada Fatima Zaunbrecher acusou o jogador de nunca ter convivido com a filha do casal, Aliyah Nur, de 1 ano e 8 meses. As declarações foram publicadas em entrevista ao jornal alemão Bild.

Segundo Fatima, Olise reconheceu legalmente a paternidade após realizar um teste oficial de DNA. No entanto, ela afirmou que, desde então, toda a comunicação entre os dois acontece exclusivamente por meio de advogados. A alemã também revelou que o relacionamento começou em 2022, após um contato pelas redes sociais, durou cerca de dois anos à distância e terminou pouco antes de ela descobrir a gravidez.

Além disso, Fatima declarou que o atacante nunca conheceu a filha pessoalmente e criticou a postura do jogador. “Choca-me e magoa-me profundamente o facto de alguém poder ser tão frio e indiferente ao seu próprio sangue”, afirmou, sem modificar o tom das acusações.

Paralelamente, a ex-companheira informou que disputa na Justiça o valor da pensão alimentícia da criança. De acordo com ela, representantes de Olise ofereceram uma quantia considerada “ridícula”, mesmo com o atacante recebendo, segundo estimativas, cerca de 14 milhões de euros por temporada no Bayern de Munique.

Até o momento, Michael Olise não comentou publicamente as acusações. Da mesma forma, seus representantes também não divulgaram qualquer posicionamento oficial sobre o caso, que segue repercutindo na imprensa europeia.

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