Justiça aprova empréstimo de R$ 40 milhões ao Vasco

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou, nesta última segunda-feira (20), o empréstimo de R$ 40 milhões para o Vasco. A Almirante S/A, empresa do empresário Marcos Lamacchia, será responsável por emprestar o valor para o clube. Dessa forma, ficou determinado que a operação acontecerá por meio de um financiamento DIP, modalidade destinada a empresas em recuperação judicial.

Na decisão, a magistrada destacou que o empréstimo atende aos interesses da recuperação judicial e não compromete os direitos dos credores. Além disso, também contribui para a preservação das atividades do clube. O movimento, aliás, recebeu o aval da Administradora Judicial, do watchdog e do Ministério Público.

O valor será liberado em parcela única, corrigido apenas pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Não haverá cobrança de juros remuneratórios. Dessa forma, os recursos vão ajudar no pagamento da recuperação judicial e na ajuda do fluxo de caixa. Além disso, Lamacchia pode diluir o valor do futuro aporte na SAF do Vasco.

Em outubro do ano passado, o Vasco pegou empréstimo de R$ 80 milhões, também em modelo DIP, junto a Crefisa. A empresa, que já patrocinou o Palmeiras, pertence ao empresário José Lamacchia, pai de Marcos e marido de Leila Pereira. Estes valores, portanto, serão convertidos em capital da nova SAF, caso Marcos Lamacchia seja o novo investidor.

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