Neymar abre processo para registrar marca “Parque do Príncipe”

O estafe de Neymar deu início ao processo para registrar a marca “Parque do Príncipe” no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Protocolado em nome da equipe que administra a carreira do camisa 10 do Santos, o pedido ainda aguarda análise do órgão e não há qualquer decisão oficial até o momento.

Os responsáveis pelo registro também não divulgaram qual será a finalidade da marca, tampouco em quais segmentos poderão utilizá-la. Sabe-se, porém, que a expressão escolhida tem semelhança com “Parque dos Príncipes (Parc des Princes)”, estádio que recebe os jogos do PSG, clube que o camisa 10 defendeu entre 2017 e 2023.

A publicação da revista Veja ainda informou que, até o momento, não há indicação de que o pedido possa gerar algum tipo de questionamento, já que a marca ligada ao clube faz referência ao complexo esportivo francês.

Inaugurado em 1897, o Parque dos Príncipes tornou-se a casa do PSG em 1973, quando a equipe passou a mandar suas partidas no local. O estádio, desde então, consolidou-se como um dos principais símbolos do clube francês.

Relação com Pelé?

A revista também detalhou que o pedido de registro ocorreu em português e em inglês, remetendo também à palavra “Prince”, nome de um cantor norte-americano. Procurada para explicar a motivação do registro e informar se a escolha teria relação com a ideia de um herdeiro do “Rei”, em referência a Pelé, a equipe de Neymar não respondeu aos questionamentos.

Empresa de Neymar assume negócio do Rei

A movimentação ocorre poucos meses depois de outra iniciativa envolvendo ativos ligados ao nome do jogador. Em novembro do ano passado, a NR Sports, empresa fundada pelos pais do astro em 2006, assumiu o controle sobre o uso e o licenciamento da marca Pelé.

A negociação que garantiu esse controle ocorreu em acordo entre a NR Sports e a empresa norte-americana Sport 10, por cerca de R$ 42 milhões. Com a parceria, a empresa da família do camisa 10 assumiu os direitos de uso e licenciamento do nome Pelé.

Pouco depois, a NR Sports oficializou o relançamento em evento aconteceu no Museu Pelé, em Santos. O reposicionamento da marca tem ganhado visibilidade desde então. Um dos desdobramentos foi a exibição do símbolo na camisa do Santos durante a partida contra o Atlético-MG, em abril, resultado de um acordo entre a NR Sports e a Umbro.

“Sentimento de orgulho poder repatriar essa marca. O Pelé é mundial. Tivemos um parceiro estratégico e conseguimos realizar esse sonho. Não dá para falar de Santos sem Pelé e vice-versa. Vamos fazer um trabalho longo agora. Vamos fazer com que ela participe de tudo envolvido com o Santos”, disse o pai e empresário do camisa 10 da Vila.

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