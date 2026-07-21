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Depay tem data para voltar ao Corinthians enquanto futuro segue indefinido

Depay tem data para voltar ao Corinthians enquanto futuro segue indefinido
Depay tem data para voltar ao Corinthians enquanto futuro segue indefinido -

O Corinthians já definiu quando espera contar novamente com Memphis Depay. Mesmo com o futuro do atacante ainda indefinido, o Timão aguarda a reapresentação do holandês ao CT Joaquim Grava logo após a partida contra o Bahia, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, Memphis era esperado no sábado (25/7). No entanto, como o Corinthians viaja no mesmo dia para Salvador, onde enfrenta o Bahia no domingo (26/7), a programação foi ajustada. Com isso, a tendência é que o camisa 10 retorne às atividades no início da próxima semana.

O contrato do atacante é válido apenas até o dia 31 deste mês, e as negociações por uma renovação seguem em andamento. Apesar das incertezas, o Corinthians mantém a expectativa de contar com o jogador e aguarda uma resposta definitiva nos próximos dias.

Internamente, a diretoria considera Memphis uma peça importante do elenco. O entendimento é de que o holandês correspondeu em campo desde sua chegada, mas o atual modelo contratual está sendo considerado financeiramente inviável para a realidade do clube. O atacante, aliás, já aceitou diminuir seus vencimentos para seguir no Timão.

Por isso, o Corinthians busca alternativas para viabilizar a permanência do atacante. A proposta apresentada prevê a divisão dos custos do novo contrato entre os departamentos de futebol e marketing. Além disso, o clube pretende parcelar cerca de R$ 43 milhões em bonificações ainda devidas ao jogador ao longo de um eventual novo vínculo.

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