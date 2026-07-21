Depay tem data para voltar ao Corinthians enquanto futuro segue indefinido

O Corinthians já definiu quando espera contar novamente com Memphis Depay. Mesmo com o futuro do atacante ainda indefinido, o Timão aguarda a reapresentação do holandês ao CT Joaquim Grava logo após a partida contra o Bahia, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, Memphis era esperado no sábado (25/7). No entanto, como o Corinthians viaja no mesmo dia para Salvador, onde enfrenta o Bahia no domingo (26/7), a programação foi ajustada. Com isso, a tendência é que o camisa 10 retorne às atividades no início da próxima semana.

O contrato do atacante é válido apenas até o dia 31 deste mês, e as negociações por uma renovação seguem em andamento. Apesar das incertezas, o Corinthians mantém a expectativa de contar com o jogador e aguarda uma resposta definitiva nos próximos dias.

Internamente, a diretoria considera Memphis uma peça importante do elenco. O entendimento é de que o holandês correspondeu em campo desde sua chegada, mas o atual modelo contratual está sendo considerado financeiramente inviável para a realidade do clube. O atacante, aliás, já aceitou diminuir seus vencimentos para seguir no Timão.

Por isso, o Corinthians busca alternativas para viabilizar a permanência do atacante. A proposta apresentada prevê a divisão dos custos do novo contrato entre os departamentos de futebol e marketing. Além disso, o clube pretende parcelar cerca de R$ 43 milhões em bonificações ainda devidas ao jogador ao longo de um eventual novo vínculo.

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