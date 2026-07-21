Fluminense tem desfalque duplo na zaga pelas próximas semanas

O Fluminense tem duas baixas importantes na defesa para a sequência da temporada. Os zagueiros Jemmes e Millán sofreram lesões musculares e vão desfalcar o time nas próximas semanas. Ambos foram titulares no empate com o Bragantino, na sexta-feira (17), quando se machucaram.

O caso de Millán é mais grave. Substituído ainda no primeiro tempo, o zagueiro colombiano sofreu uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa direita. Dessa forma, a previsão de retorno é de 4 a 6 semanas. Já Jemmes, por sua vez, sofreu uma lesão grau 1 no adutor da coxa direita e tem previsão de retorno em até 15 dias.

Sem os dois zagueiros à disposição, o técnico Luis Zubeldía conta apenas com Ignácio, Freytes e Thiago Silva. Este último, aliás, teve o nome publicado no BID, nesta última segunda-feira (20), e está liberado para estrear. Dessa forma, a estreia do Monstro deve acontecer diante do Grêmio, no domingo (26), às 18h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Em agosto, o Fluminense terá um calendário cheio, com jogos pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Portanto, vai precisar do elenco. Além dos jogos contra o Vasco pela Copa do Brasil e contra o Independiente Rivadavia, da Argentina, pela Libertadores, o Tricolor terá clássico contra o Botafogo e confrontos diretos com Palmeiras e Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.