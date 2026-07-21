Disputa pela Copa de 2030 ganha novo concorrente; direitos podem superar US$ 2 bilhões

A disputa pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 nos Estados Unidos já começou a aquecer o mercado de mídia esportiva. Agora, após o fim da edição de 2026, a ESPN confirmou que entrará na concorrência para exibir o principal torneio de seleções do futebol mundial no país.

Durante a CNBC Sport x Boardroom Game Plan Summit, o presidente da ESPN, Jimmy Pitaro, confirmou que a emissora acompanhará o processo de licitação conduzido pela Fifa. No entanto, para garantir o pacote de transmissão, a Disney, controladora da ESPN, deverá investir muito mais do que no ciclo anterior. Especialistas estimam que os direitos das Copas de 2030 e 2034 sejam negociados entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2 bilhões, valor muito superior aos US$ 485 milhões pagos pela Fox pela edição de 2026.

Além disso, o sucesso comercial da última Copa impulsionou a valorização do produto. Disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, o Mundial de 2026 bateu recordes de audiência nas transmissões da Fox e da Telemundo e ampliou significativamente as receitas publicitárias. Juntas, as emissoras devem arrecadar cerca de US$ 850 milhões com publicidade. Desse total, aproximadamente US$ 250 milhões vieram apenas da venda do espaço comercial durante a pausa para hidratação.

Ao mesmo tempo, a movimentação reforça a estratégia da Disney de ampliar seu catálogo de grandes eventos esportivos. A empresa concentra investimentos em competições de alcance global para atrair novos assinantes e aumentar o retorno comercial de suas plataformas.

Disputa pela Copa do Mundo de 2030

Por outro lado, a ESPN enfrentará uma forte concorrência. Além da Fox e da Telemundo, Netflix, Apple e YouTube também aparecem entre os principais candidatos a disputar os direitos do Mundial de 2030. A Netflix, inclusive, já garantiu a transmissão das Copas do Mundo Femininas de 2027 e 2031 nos Estados Unidos e no Canadá.

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