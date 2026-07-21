Botafogo empresta goleiro Léo Linck para clube português

Fora dos planos do Botafogo, Léo Linck está de malas prontas para um novo desafio na carreira. O Glorioso encaminhou nesta última segunda-feira (20) o empréstimo do goleiro para o Estrela Amadora, de Portugal, por uma temporada. O acordo, aliás, contempla uma opção de compra no fim do vínculo, de acordo com o “ge”.

Léo Linck deixa o Botafogo logo após a chegada de outros dois goleiros. Afinal, o Glorioso anunciou também nesta última segunda-feira as chegadas de Gabriel Batista, que já teve passagem pelo Flamengo, e Walerson, que já passou pelo Athletico-PR. Ambos estavam no futebol europeu e fora dos planos dos seus clubes.

Léo Linck é mais um goleiro a deixar o Botafogo na temporada. Afinal, Neto também saiu, em meio a Copa do Mundo. Contratados no ano passado após a saída de John para o Nottingham Forest, da Inglaterra, a dupla não conseguiu se firmar. Dessa forma, conviveram com atuações irregulares e críticas constantes das arquibancadas.

Revelado pelo Athletico-PR, Léo Linck chegou ao Botafogo em janeiro do ano passado. Ao todo, disputou 30 jogos. Na última partida com a camisa alvinegra, foi titular na vitória sobre o Santos por 2 a 1, na quinta-feira (16), pela 19ª rodada do Brasileirão, no Nilton Santos. Na ocasião, fez boas defesas e foi peça importante para o resultado.

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