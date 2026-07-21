Com DM vazio, Palmeiras ainda tem desfalques no ataque para retorno do Brasileirão

O Palmeiras inicia a retomada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (22/7), contra o Coritiba, às 19h30, no Couto Pereira, com um cenário curioso. Depois de aproveitar a pausa para a Copa do Mundo para esvaziar completamente o departamento médico, Abel Ferreira não tem jogadores lesionados à disposição. Em contrapartida, o treinador precisará remontar o ataque por conta de suspensões e da ausência de atletas que ainda cumprem o período de descanso após o Mundial.

O principal desfalque é Allan. Expulso com cartão vermelho direto na vitória sobre a Chapecoense após pisar em Giovanni Augusto, o atacante foi suspenso por dois jogos STJD). O Palmeiras recorreu da decisão, mas teve o pedido negado. Assim, o jogador também ficará fora da partida contra o Atlético-MG, no fim de semana.

Outro desfalque é Paulinho. O camisa 10 também terá de cumprir suspensão após ser punido pelo STJD em razão da comemoração do gol marcado na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, pela 17ª rodada do Brasileirão. Antes da retomada da temporada, o atacante afirmou, em entrevista à TV Palmeiras, que já reúne condições físicas para atuar por mais de 45 minutos após a recuperação da lesão. Contudo, precisará adiar o retorno justamente por causa da punição.

Já Flaco López continua fora por um motivo diferente. Vice-campeão da Copa do Mundo com a Argentina, o centroavante recebeu um período de miniférias, assim como os demais jogadores do elenco convocados para o torneio. A expectativa é de que ele volte aos treinamentos apenas na última semana de julho.

As opções de ataque no Palmeiras

Diante das ausências, Abel Ferreira ganha uma novidade importante. Recuperado de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, Vitor Roque está na reta final da transição física e deve voltar a ser relacionado. A tendência, porém, é que o atacante comece a partida no banco de reservas, já que não atua há quase três meses, desde a lesão sofrida diante do Jacuipense, em 23 de abril.

Assim, as opções ofensivas do Verdão ficam a cargo de Ramón Sosa, Felipe Anderson, Mauricio e Jhon Arias. Além disso, o jovem camaronês Miguel Bilong, de 18 anos, segue integrado ao elenco principal. O Palmeiras trabalha para regularizar a documentação do atacante, que pode aparecer entre os relacionados. As crias da base Riquelme Fillipi e Erick Belé também participaram dos treinamentos e surgem como alternativas para ampliar as opções ofensivas.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Verdão tenta manter a vantagem na ponta da tabela mesmo sem força máxima no setor ofensivo. A partida desta quarta-feira marca o início de uma sequência intensa de compromissos no segundo semestre, que inclui disputas pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.