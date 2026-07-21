Infantino dá duas voltas ao mundo na Copa e contraria compromisso ambiental da Fifa

A intensa agenda de viagens do presidente da Fifa, Gianni Infantino, na Copa do Mundo 2026 coloca em evidência a distância entre os compromissos ambientais prometidos pela entidade e a logística adotada pelo principal dirigente do futebol mundial.

Ao longo dos 39 dias de competição, realizada nos EUA, Canadá e México, Infantino percorreu aproximadamente 96.560 km em voos. A distância equivale a mais de duas voltas completas ao redor da Terra, cuja circunferência é de cerca de 40 mil km.

Além da extensa quilometragem, o dirigente suíço marcou presença em pelo menos uma partida em 31 das 34 rodadas do torneio. Em 13 oportunidades, ele ainda conseguiu assistir a dois jogos no mesmo dia. No total, acompanhou 44 dos 104 confrontos.

Segundo os registros da viagem, Infantino utilizou um jato Gulfstream G650 fretado pela Qatar Airways, uma das patrocinadoras oficiais do Mundial. O deslocamento mais curto ocorreu em 6 de julho, quando viajou de Seattle (EUA) para Vancouver (Canadá) em um voo de apenas 28 minutos.

Copa mais poluente de todos os tempos

Os dados ganham relevância porque a própria Fifa adota uma política pública de reduzir pela metade as emissões de carbono até 2030 e alcançar a neutralidade climática até 2040. Entretanto, o comportamento de Infantino não reflete isso.

Estimativas iniciais mostram que o torneio deve gerar cerca de 9 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. Um volume aproximadamente 137% superior ao registrado na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Desse total, aproximadamente 7,7 milhões de toneladas estariam relacionadas às viagens aéreas de equipes, dirigentes, torcedores e demais envolvidos no evento.

Assim, caso esses números se confirmem, a Copa de 2026 ficará entre os eventos esportivos com maior impacto ambiental já registrados. O volume de emissões associado aos voos também supera em cerca de quatro vezes a média observada nas edições do Mundial realizadas entre 2010 e 2022.

Porém, apesar desse cenário, a Fifa reafirma seu compromisso com a sustentabilidade. No documento que estabelece a estratégia da entidade para a Copa de 2026 nas áreas de sustentabilidade e direitos humanos, Gianni Infantino declarou que a organização pretende contribuir para enfrentar desafios globais, incluindo as mudanças climáticas.

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