Atlético x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta terça, o Atlético recebe o Bahia, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após pouco mais de um mês de paralisação por causa da Copa do Mundo, as equipes retomam o calendário nacional com objetivos distintos: o Galo busca se aproximar da parte de cima da tabela, enquanto o Esquadrão quer seguir firme na luta por uma vaga no G4.

O esquenta da partida começa às 18h (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração, comentários e reportagens durante o jogo.