Santos tenta voltar a vencer fora do Brasil após três anos

O Santos inicia, nesta terça-feira (21/7), um dos compromissos mais importantes da temporada. Às 21h30, o Peixe enfrenta a Universidad Central (UCV), no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Além de buscar vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final, a equipe comandada por Cuca tenta colocar fim a um incômodo jejum. Vencer novamente fora do Brasil após mais de três anos.

A última vitória santista como visitante aconteceu no dia 4 de abril de 2023. Na estreia da fase de grupos da Sul-Americana, o Alvinegro Praiano derrotou o Blooming por 1 a 0, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Marcos Leonardo marcou o único gol da partida, enquanto Odair Hellmann comandava a equipe. Apesar do triunfo na estreia, o Peixe não conseguiu manter o embalo e acabou eliminado ainda na fase de grupos.

Desde então, o desempenho longe da Vila Belmiro passou a preocupar. Ainda em 2023, o Santos foi derrotado pelo Newell’s Old Boys, na Argentina, e pelo Audax Italiano, no Chile. Já nesta temporada, a equipe voltou a encontrar dificuldades como visitante. Afinal, perdeu para o Deportivo Cuenca, no Equador, e empatou com San Lorenzo, na Argentina, e Recoleta, no Paraguai.

Agora, diante da Universidad Central, o clube vê a oportunidade de mudar esse cenário. Um resultado positivo na Venezuela permitirá ao Santos decidir a classificação às oitavas de final com vantagem na próxima terça-feira, diante de sua torcida, na Vila Belmiro.

Santos terá série de desfalques

Para tentar quebrar o jejum, Cuca precisará lidar com uma lista extensa de ausências. Neymar foi preservado e permaneceu em Santos para cumprir um cronograma individualizado de preparação física após a Copa do Mundo. Gabriel Barbosa também ficou no Brasil por conta de uma mialgia nos músculos adutores.

Além da dupla ofensiva, o treinador não contará com os volantes João Schmidt, que segue em transição física, e Willian Arão, que trata uma pancada na costela. O lateral-direito Igor Vinícius, com tendinite e o volante Gustavo Henrique, em recuperação de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita estão fora. Por fim, o atacante Moisés, com problema no tornozelo direito, também desfalca a equipe.

As baixas obrigam Cuca a modificar a formação titular justamente em um confronto considerado decisivo para o planejamento do segundo semestre. Afinal, além da luta contra a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana representa uma das principais oportunidades de o Santos buscar um título e garantir vaga em competições continentais na próxima temporada.

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