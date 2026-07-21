Flamengo mantém otimismo pela contratação de Thiago Almada

O Flamengo está confiante na contratação de Thiago Almada. Uma das razões para a confiança no acerto com o meio-campista argentino é a possibilidade de oferecer valores financeiros maiores que a concorrência, segundo o “ge”. Dessa forma, o Rubro-Negro aguarda apenas a sinalização positiva do jogador nos próximos dias para concluir as negociações.

Fora dos planos do Atlético de Madrid para a próxima temporada, Thiago Almada foi colocado no mercado. Apesar do interesse do Flamengo e também do River Plate, da Argentina, o meia argentino deseja permanecer na Europa. Contudo, ainda não recebeu propostas de clubes do Velho Continente. Dessa forma, um retorno para a América do Sul virou possibilidade.

O Flamengo sinalizou uma proposta de 28 milhões de euros (cerca R$ 163 milhões). O valor é maior do que o proposto pelo River Plate, que neste momento é o principal concorrente na disputa. Além disso, o Rubro-Negro aposta na boa relação criada com o Atlético de Madrid nos últimos anos. Afinal, de lá saíram nomes como Filipe Luís, Samuel Lino e Saúl direto para a Gávea.

Revelado no Vélez Sarsfield, Thiago Almada é considerado uma joia do futebol argentino. Desde que deixou o país, atuou pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, e no Botafogo, onde se tornou um dos protagonistas dos títulos da Libertadores e Brasileirão de 2024. Na última temporada, disputou 16 jogos, marcou três gols e deu uma assistência pelo Atlético de Madrid.

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