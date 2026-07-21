Botafogo x Bragantino (Copa do Brasil Feminina): onde assistir e escalações

Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. As equipes disputam a classificação em jogo único e, por isso, apenas a vencedora avançará às quartas de final da competição. Caso o confronto termine empatado no tempo regulamentar, a decisão da vaga acontecerá nas cobranças de pênaltis.

Anteriormente, a CBF definiu os confrontos e os mandos de campo desta fase por meio de sorteio realizado, em junho, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Além disso, Botafogo e Red Bull Bragantino garantiram R$ 100 mil pela classificação às oitavas de final. Agora, a equipe que avançar também assegurará mais R$ 120 mil em premiação e seguirá na briga pelo título da Copa do Brasil Feminina.

Onde assistir

O SporTV transmite Botafogo x Red Bull Bragantino ao vivo para todo o Brasil.

Como chega o Botafogo

O Botafogo tenta reagir após a derrota por 2 a 0 para o Vitória, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Com isso, a equipe caiu para a última colocação da tabela, com cinco pontos. Agora, o Alvinegro volta as atenções para a Copa do Brasil e, além disso, busca recuperar a confiança, retomar o caminho das vitórias e seguir vivo na disputa por um título na temporada.

Como chega o Bragantino

O Red Bull Bragantino ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro Feminino, a apenas três pontos da zona de classificação para as quartas de final. Entretanto, a equipe deixou escapar pontos importantes e perdeu força nas últimas rodadas após um início promissor. Agora, as Bragantinas buscam reagir diante do Botafogo, recuperar a confiança e garantir a classificação na Copa do Brasil Feminina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook