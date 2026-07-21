Fifa investiga briga entre jogadores de Espanha e Argentina após final da Copa

A Fifa instaurou um procedimento disciplinar para investigar os incidentes registrados após a final da Copa do Mundo de 2026, disputada entre Espanha e Argentina. A decisão foi anunciada após a entidade analisart os relatórios oficiais da partida e determinou a abertura de uma investigação sobre a confusão ocorrida após o apito final.

A briga começou logo depois do apito final. O argentino Molina acertou um soco na barriga de Rodri, dando início ao tumulto. Na sequência, Paredes agrediu Gavi com violência.

A Comissão Disciplinar da Fifa nomeou um Procurador Disciplinar e de Ética para conduzir a investigação. O trabalho será baseado no artigo 36 do Código Disciplinar da entidade, que prevê a apuração de possíveis infrações cometidas durante ou após as partidas.

Caso a Fifa confirme as irregularidades, poderá suspender jogadores e integrantes da comissão técnica da Argentina. Além disso, a entidade também poderá multar a Associação do Futebol Argentino (AFA).

Entre os nomes citados como participantes da confusão estão Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada e o auxiliar técnico Roberto Ayala.

Paredes teve expulsão cancelada

Embora tenha recebido cartão vermelho durante a confusão, Leandro Paredes não cumprirá suspensão automática. Segundo informações da rede de TV britânica BBC, a expulsão foi anulada porque a Fifa decidiu, neste momento, não adotar medidas disciplinares imediatas. Mesmo assim, o meia segue sendo alvo da investigação aberta pela entidade.

A seleção argentina já respondia a outro procedimento disciplinar durante a Copa do Mundo. Isso porque jogadores exibiram uma faixa com a frase “As Malvinas são argentinas” após a vitória sobre a Inglaterra, na semifinal do torneio.

Assim, a Fifa deverá analisar os acontecimentos da final com base no artigo 13 do Código Disciplinar, que trata de condutas ofensivas e do respeito aos princípios do fair play.

Argentina acumula histórico recente

Os episódios envolvendo a seleção argentina, porém, não são inéditos. Na Copa do Mundo de 2022, o goleiro Emiliano Martínez foi alvo de sanções após fazer um gesto obsceno com o prêmio de melhor goleiro e provocar o atacante francês Kylian Mbappé. A AFA recebeu uma multa de 21 mil euros.

Já na Copa América de 2024, Enzo Fernández precisou pedir desculpas depois da divulgação de um vídeo considerado racista e discriminatório.

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