Botafogo se aproxima de acordo por rescisão com zagueiro Bastos

Campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024, o zagueiro Bastos está perto de deixar o Botafogo. Afinal, o Glorioso negocia a rescisão contratual com o jogador e as partes se aproximaram de um acordo, de acordo com a “ESPN”. Dessa forma, mais um remanescente do título brasileiro e continental pode deixar o clube.

Uma das razões para a rescisão é a falta de pagamentos. Afinal, o zagueiro angolano está insatisfeito com a situação do clube. Dessa forma, ele deseja sair para buscar novos ares na carreira. Bastos, aliás, não se reapresentou após a Copa do Mundo, faltou treinamentos e aumentou os rumores sobre a sua saída.

Recuperado de problemas físicos, Bastos voltou a jogar no início deste ano. O zagueiro, de 35 anos, chegou a ganhar sequência, mas voltou a sofrer com problemas físicos. Dessa forma, o angolano soma apenas 17 jogos e nenhum gol marcado nesta temporada. Às vésperas da Copa do Mundo, perdeu espaço até para o jovem Justino e para o recém-contratado Ferraresi.

Contratado em 2023, Bastos se consolidou no time titular e viveu a sua melhor fase em 2024, quando foi um dos pilares da conquista do título do Brasileirão e Libertadores. O zagueiro angolano formou uma dupla de zaga histórica ao lado de Barboza, que deixou o clube recentemente e acertou com o Palmeiras.

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