Flamengo divulga relacionados com retorno de Arrascaeta

O Flamengo divulgou na tarde desta terça-feira (21/7) os relacionados para a partida desta quarta (22/7) contra a Chapecoense, no que será o retorno oficial do Rubro-Negro aos gramados desde o dia 31 de maio. E há uma excelente notícia para o torcedor. Afinal, o meia Giorgian de Arrascaeta consta na lista, podendo voltar a atuar após quase três meses fora.

Há, no entanto, algumas ausências. Léo Ortiz, Lucas Paquetá e Luiz Araújo, lesionados, estão fora de ação. Já Nicolás De la Cruz seguirá no Rio de Janeiro por conta do gramado sintético da Arena Condá. Convivendo com problemas crônicos no joelho direito, o jogador não costuma atuar neste tipo de palco.

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O zagueiro Léo Ortiz, que se machucou durante a última partida do Flamengo antes da paralisação para a Copa, dia 30 de maio, em vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, no Maracanã, já realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e preparação física. Seu retorno, então, não deve demorar.

Já Paquetá se lesionou durante a vitória do Brasil sobre o Japão, pelas 1/16 avos de final da Copa do Mundo, no fim de junho. A exemplo de Ortiz, ele também já faz exercícios em campo, além de reforço muscular. Luiz Araújo, por fim, está com lesão no joelho esquerdo. A boa notícia é que ele não precisará passar por cirurgia, já iniciando tratamento com o DM do clube.

Outros convocados

Dentre os nove jogadores que representaram o Flamengo na Copa do Mundo, Léo Ortiz, Paquetá, De la Cruz estão fora, como citado. Outro que não poderá jogar é Carrascal, suspenso pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) pela expulsão contra o Palmeiras, em maio. Léo Pereira segue fora, assim como Danilo. De Arrascaeta está dentro. Já Gonzalo Plata e Guillermo Varela constam na lista da viagem à Chapecó.

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