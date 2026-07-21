Vasco abre negociação por atacante que disputou a Copa do Mundo pelo Equador

O Vasco continua atento às movimentações do mercado da bola após o encerramento da Copa do Mundo. Nesse cenário, o Cruz-Maltino demonstra forte interesse e conduz tratativas para fechar a contratação do ponta John Yeboah, atual atleta do Venezia, da Itália.

Com 26 anos de idade, o atacante assumiu a titularidade da seleção do Equador ao longo do Mundial. Contudo o México eliminou a equipe equatoriana ainda na segunda fase do torneio. A informação é do jornalista Matheus Giuberti e confirmada pelo Jogada10.

Embora tenha nascido em Hamburgo, na Alemanha, o jogador possui dupla nacionalidade por causa da mãe equatoriana e do pai ganês. Ele tem o apelido de “Neymar” desde os primeiros passos da sua trajetória nos gramados.

Anteriormente, o atleta construiu um histórico de destaque nas categorias de base da Seleção Alemã, embora os treinadores da equipe principal jamais tenham feito uma convocação. Consequentemente, o enorme desejo de disputar uma Copa do Mundo influenciou de forma decisiva a sua escolha em representar o país natal da mãe.

Alvo do Vasco foi destaque na Itália

Aliás, na última temporada europeia, o atacante liderou o Venezia durante a vitoriosa campanha do título da segunda divisão do Campeonato Italiano. Ao longo de 34 confrontos com a camisa do time de Veneza, Yeboah balançou as redes em 10 oportunidades, além de oferecer nove assistências decisivas para os companheiros de equipe.

Durante a disputa do Mundial, o jogador esteve presente em todas as quatro partidas da seleção equatoriana, superando a fase de grupos logo após o triunfo sobre a Alemanha. Desta forma, ele conservou a posição de titular sob o comando do técnico Sebastián Beccacece até a dolorosa queda diante dos mexicanos na fase seguinte.

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Por fim, vale ressaltar que o contrato de Yeboah com a agremiação italiana se estende até junho de 2028. Além disso, as estimativas financeiras da imprensa internacional projetam o seu valor de mercado em cerca de 5,5 milhões de euros, quantia que equivale a aproximadamente R$ 32 milhões na cotação atual.

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