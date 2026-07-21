Cobertura de Robinho reaparece à venda com desconto e valor de quase R$ 10 milhões

A cobertura de luxo que pertenceu a Robinho voltou a aparecer no mercado imobiliário com uma nova avaliação. Anunciado agora por R$ 9,99 milhões, após ter sido oferecido por R$ 11 milhões na primeira tentativa de venda, em 2025, o imóvel localizado em um dos endereços mais valorizados na orla de Santos, no litoral de São Paulo.

Não há informações oficiais sobre o motivo da redução de pouco mais de R$ 1 milhão em relação ao anúncio anterior, mas a propriedade retornou às plataformas de negociação nesta semana, já com a tabela atualizada.

Ainda segundo o anúncio, o comprador interessado fechará negócio no formato “porteira fechada”. Ou seja, receberá a residência com móveis, eletrodomésticos e parte da decoração já incluídos no acordo.

Cobertura de luxo

Com dois andares e 431 metros quadrados de área privativa, a cobertura fica em um condomínio de alto padrão no bairro Aparecida. O imóvel oferece vista privilegiada para a praia e reúne itens como piscina privativa, área gourmet equipada para receber convidados, portas blindadas, sistema de monitoramento por câmeras e cinco vagas de garagem.

A parte interna da residência também chama atenção pelas dimensões. Isso porque o imóvel possui salas de estar, jantar e televisão, além de dependência de serviço, seis banheiros e dois lavabos. Já a área íntima conta com três suítes, sendo que a principal tem hidromassagem, dois closets independentes, camarim e escritório privativo.

As imagens divulgadas pelas imobiliárias mostram ambientes amplos, decoração contemporânea e acabamento de alto padrão. Os registros também preservam grande parte dos elementos utilizados pela família do ex-jogador durante o período em que viveu na cobertura.

Além do valor da compra, o futuro proprietário terá que desembolsar outros custos relacionados ao imóvel. Os anúncios indicam condomínio de aproximadamente R$ 6 mil por mês e IPTU em torno de R$ 1,8 mil mensais.

Robinho preso

O ex-Santos está preso desde março de 2024, quando passou a cumprir no Brasil a pena de nove anos de prisão pela condenação de estupro coletivo. Ocorrido na Itália, em 2013, o caso envolve uma mulher albanesa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.