São Paulo x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Brasileiro está de volta! Nesta quarta-feira, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada da competição, o São Paulo recebe o Athletico-PR, às 21h30 (horário de Brasília). De um lado, o Tricolor Paulista quer se reaproximar do G5, enquanto o Furacão pode assumir a terceira colocação do Brasileirão.

Onde assistir

O jogo entre São Paulo e Athletico-PR terá transmissão da TV Globo, da GETV e do Premiere.

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Como chega o São Paulo

O Tricolor retorna ao Brasileirão depois de um mês e meio após a parada para a Copa do Mundo e, logo de cara, já terá que atuar fora do seu estádio. Por conta do show do cantor britânico Harry Styles no MorumBIS, o São Paulo terá que mandar sua partida em Bragança Paulista. Sendo assim, o Tricolor conta com um “mini caldeirão” para voltar a vencer depois de cinco rodadas.

Em seu retorno ao São Paulo, Dorival Junior ainda não conseguiu vencer pelo Brasileirão. Para voltar melhor do que antes, o Tricolor fez seis jogos-treinos na pausa para a Copa. Foram três vitórias – Primavera, Santo André e Ferroviária – e trê empates – Juventus, Bragantino e Grêmio Mauaense.

Para o jogo desta quarta, o São Paulo poderá contar com seus reforços contratados nesta janela – Aurélio Buta, Newton e Victor Sá – mas os três tendem a iniciar a partida no banco de reservas. Desse modo, Dorival poderá contar com o retorno de Luciano, que não entra em campo oficialmente desde o dia 23 de maio.

Como chega o Athletico-PR

Em seu retorno à primeira divisão, o Athletico-PR fez bonito na primeira metade do Brasileirão 2026. Com 30 pontos e na 5ª colocação, o Furacão pode assumir a terceira colocação da competição com uma vitória sobre o São Paulo.

Durante a pausa para a Copa do Mundo, o Athletico, assim como o São Paulo, fez amistosos para se preparar para o retorno. O Furacão foi derrotado por Boca Juniors e Red Bull Bragantino. Contudo, os resultados não foram considerados relevantes, uma vez que o técnico Odair Hellmann aproveitou os jogos para fazer testes e dar ritmo de jogo aos atletas.

O principal destaque do Athletico no Brasileirão, o atacante Kevin Viveros, estará disponível para a partida após ser poupado dos amistosos por conta de dores no joelho. Sendo assim, o artilheiro da competição com 11 gols é a grande esperança do Furacão para conquistar uma vitória fora de casa.

SÃO PAULO x ATHLETICO

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Data-Hora: 22/07/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP

SÃO PAULO: Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Enzo; Pablo Maia, Danielzinho e Artur; Luciano, Ferreira e Calleri. Técnico: Dorival Junior.

ATHLETICO: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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