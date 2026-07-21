Flamengo tem melhor aproveitamento com ou sem de Arrascaeta?

Após 53 dias sem jogos oficiais, o Flamengo voltará a campo nesta quarta-feira (22/7), quando enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 19ª rodada do Brasileirão. E, nesta partida, um reforço deverá ficar por conta do meia Giorgian de Arrascaeta, relacionado após quase três meses sem atuar.

Isso porque o camisa 10 sofreu uma fratura na clavícula no fim de abril, durante empate por 1 a 1 contra o Estudiantes (ARG), pela fase de grupos da Libertadores. Assim, precisou passar por cirurgia e correu risco de ficar fora da convocação para a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai. O então treinador Marcelo Bielsa o bancou, mas ele sofreu nova lesão; desta vez, muscular na panturrilha direita. O que o Jogada10 traz, porém, são números do Fla com e sem o craque. Afinal, o Rubro-Negro tem melhor aproveitamento com ou sem Arrasca? Confira!

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Comparação de Flamengo com e sem de Arrascaeta

Por mais que Giorgian de Arrascaeta seja um dos principais jogadores do elenco, o Flamengo não sofre tanto quando está sem seu camisa 10. Na atual temporada, a equipe atuou 38 vezes, sendo três com o time alternativo no começo do Campeonato Carioca. Assim, como não era a principal escalação, tais jogos não entram para a conta aqui analisada.

Assim, são 35 jogos para o Flamengo em 2026, com 21 vitórias, seis empates e oito derrotas. Dessa forma, tem aproveitamento de 65,7% nestas partidas. Arrascaeta esteve em campo em 20 dessas ocasiões, angariando 12 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Assim, quando ele está atuando, o Fla fica com 66,7% dos pontos – praticamente o mesmo número. Sem o craque, são 15 partidas, com nove vitórias, dois empates e quatro derrotas, o que dá média de 64,4%. Pouco muda, não?

O que se observa, porém, é a discrepância nos gols do time com e sem o uruguaio em campo. Por exemplo, quando joga com ele, a média de gols a favor é de 1,85 por partida. Já sem o craque, acostumado a marcar e assistir seus companheiros, a média incrivelmente aumenta para 2,4. No quesito gols sofridos, a ordem é inversa. Quando Arrasca está em campo, o time sofre apenas 0,85 gol por jogo. Sem ele, tal média sobe para 1,33.

E desde sua lesão?

Quando fraturou a clavícula, em 29 de abril, Arrascaeta fez a torcida do Flamengo temer por sua ausência. Logo no jogo seguinte, tropeço contra o arquirrival Vasco por 2 a 2. Na sequência, vitória por W.O contra o Independiente Medellín (COL), na Colômbia, e por 1 a 0 contra o Grêmio, no Sul. Depois, porém, o craque fez falta contra o Vitória, quando o time baiano remontou para cima do Fla e conseguiu classificação heroica na Copa do Brasil.

Depois, novo tropeço: 1 a 1 com o Athletico na Arena da Baixada. Na sequência, até houve vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, pela Libertadores. Mas aí o time sucumbiu perante o Palmeiras em “final antecipada” do Brasileirão, caindo por 3 a 0 em pleno Maracanã. Houve as vitórias pelo mesmo placar contra Cusco (PER) e Coritiba, por Liberta e Brasileirão respectivamente. Assim, foram 17 pontos em 27 possíveis – média de 63% de aproveitamento, o que mostra que o técnico Leonardo Jardim conseguiu manter uma estrutura mesmo sem o principal craque do elenco.

Temporada 2026 do Flamengo

• Total* – 35 jogos; 21 vitórias; 6 empates; 8 derrotas; 73 GP; 37 GC (+36 de saldo) – 65,7% de aproveitamento

• Com de Arrascaeta – 20 jogos; 12 vitórias; 4 empates; 4 derrotas; 37 GP; 17 GC (+20 de saldo) – 66,7% de aproveitamento

• Sem de Arrascaeta – 15 jogos; 9 vitórias; 2 empates; 4 derrotas; 36 GP; 20 GC (+16 de saldo) – 64,4% de aproveitamento

*Excluindo as três rodadas iniciais do Carioca, quando jogou sob o comando de Bruno Pivetti.

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