Internacional x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Brasileirão. As duas equipes chegam pressionadas por campanhas abaixo das expectativas e, portanto, encaram o confronto como uma oportunidade de abrir distância da zona de rebaixamento antes do início do segundo turno.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Internacional

O Internacional inicia a reta final do primeiro turno tentando reencontrar o caminho das vitórias. Nesse sentido, a equipe comandada por Paulo Pezzolano viveu uma campanha marcada por oscilações no primeiro semestre e chega ao confronto após duas derrotas consecutivas. A mais recente diante do Bragantino, resultado que interrompeu qualquer possibilidade de aproximação das primeiras posições.

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Com 21 pontos, o Colorado ocupa a 14ª colocação e divide a mesma pontuação com Grêmio e Santos, levando vantagem apenas no saldo de gols. Diante da torcida, o objetivo é voltar a pontuar e recuperar a confiança, enquanto Pezzolano deve manter a base da equipe que vinha atuando antes da pausa da competição.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro, por outro lado, também encara a partida como decisiva para ganhar tranquilidade na tabela. Embora tenha somado oito pontos nas últimas cinco rodadas, a equipe de Artur Jorge ainda busca maior regularidade, fator que tem impedido uma campanha mais sólida no Brasileirão. Na última rodada, a Raposa ficou no empate diante do Fluminense, no Mineirão.

Mesmo longe de viver um momento de crise, o Cabuloso sabe da importância de pontuar fora de casa para se afastar do Z4. A tendência é que Artur Jorge mantenha a estrutura utilizada nas últimas partidas, apostando, desse modo, na qualidade do meio-campo e na velocidade do ataque para surpreender o Internacional.

INTERNACIONAL x CRUZEIRO

19ª Rodada – Campeonato Brasileiro

Data e horário: 22/07/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni (Rochet); Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.

CRUZEIRO: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Gabriel Pec, Kaio Jorge e Sinisterra. Técnico: Artur Jorge.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP).

Assistentes: Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro (SP).

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

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