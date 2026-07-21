Com dois machucados, saiba qual deve ser a zaga do Fluminense diante do Grêmio

O Fluminense prepara uma importante novidade no setor defensivo para o confronto deste domingo (26) contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a publicação de sua regularização no BID da CBF com a abertura da janela internacional, Thiago Silva conquistou a liberação legal para estrear e deve formar a dupla de zaga ao lado do argentino Freytes.

A tendência sinaliza que o técnico Luis Zubeldía resgatará uma parceria que já demonstrou bastante segurança ao longo da última temporada.

Embora tenha passado mais de sete meses sem atuar pelo Tricolor em jogos oficiais, o defensor manteve a forma física e o ritmo de jogo em alta ao defender o Porto, de Portugal.

Consequentemente, a conclusão dos trâmites burocráticos viabilizou a presença imediata do camisa 3 no duelo do final de semana sem grandes restrições.

Paralelamente, Freytes desponta como o favorito para preencher a vaga restante na zaga devido ao seu domínio do lado esquerdo do campo e do bom entrosamento prévio com o experiente companheiro.

Ignácio agrada a comissão do Fluminense

Por outro lado, o zagueiro Ignácio corre por fora na disputa, impulsionado pelo moral que ganhou após marcar o gol de empate diante do RB Bragantino na rodada passada.

No entanto, a comissão técnica pretende dar continuidade à formação titular com Freytes, preservando Ignácio como uma opção estratégica no banco de reservas.

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Além das preferências táticas, as condições físicas do elenco pressionam a comissão técnica na tomada de decisão. Millán deixou o gramado no primeiro tempo da partida anterior com dores musculares, enquanto Jemmes saiu no intervalo acusando desconforto e também virou dúvida para a viagem ao Rio Grande do Sul.

Como resultado direto dessa escassez de opções na defesa, o treinador deve mesmo confirmar Thiago Silva e Freytes entre os titulares para encarar a equipe gaúcha.

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