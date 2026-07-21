Dibu Martínez fala em se aposentar da seleção argentina após vice-campeonato

A derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo 2026 pode marcar o fim de um ciclo para Dibu Martínez. O goleiro publicou uma mensagem nas redes sociais na qual lamentou o vice-campeonato e afirmou que vai refletir sobre a possibilidade de encerrar sua trajetória com a seleção argentina.

O jogador do Aston Villa destacou que sonhava em defender o título conquistado em 2022 e voltar a levar a taça para a Argentina. No entanto, reconheceu a frustração pelo resultado e admitiu que chegou o momento de avaliar o futuro.

“Sonhei que voltaríamos a conquistá-la. Sonhei em levá-la de volta para a Argentina e fazer história mais uma vez. A verdade é que a dor é difícil de explicar. Resta refletir sobre muitas coisas, ver como seguir em frente e se este é o momento de dar um passo para o lado. Sinto muito, de verdade. Eu tentei o máximo que pude para ajudar o meu país e meus companheiros”, escreveu.

Porém, apesar da decepção na decisão do Mundial, Martínez deixa um legado importante com a camisa da Albiceleste. Até agora, o goleiro disputou 67 partidas pela seleção principal e, inclusive, foi peça fundamental na conquista da Copa do Mundo de 2022, da Finalíssima e de dois títulos da Copa América.



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