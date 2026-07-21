Camisa de Felipe Melo na Copa de 2010 vira item de colecionador por quase R$ 14 mil

Uma camisa ligada a um dos capítulos mais marcantes da carreira de Felipe Melo voltou aos holofotes e por um motivo bem salgado. Em meio ao interesse de colecionadores por camisas que marcaram épocas, o uniforme do ex-jogador relacionado à eliminação do Brasil para Holanda, na Copa de 2010, também passou a ser negociada por um valor elevado em Nova York.

A comercialização chama atenção porque peças associadas a atuações memoráveis costumam ganhar espaço entre colecionadores, mas, neste caso, o uniforme está ligado a um dos episódios mais negativos da trajetória do ex-volante. À venda por 2.699,99 mil dólares (R$ 13,7 mil), a avaliação é de que o item desperte maior interesse entre holandeses ou estrangeiros com ligação afetiva com o Brasil.

O próprio Felipe Melo visitou recentemente a Classic Football Shirts, loja em Nova York, enquanto cobria a Copa do Mundo. Quando identificaram o ex-jogador, os funcionários logo decidiram apresentá-lo à camisa anunciada.

“Eles não são brasileiros. Não sabiam que aquele foi um jogo de péssimas lembranças para o Felipe”, contou Noah Siega, único brasileiro da equipe da Classic Football Shirts. Ainda segundo o funcionário, o ex-volante observou a peça por alguns instantes, abaixou a cabeça e reagiu com sorriso amarelo.

Marca na carreira de Felipe Melo

A eliminação acompanhou o ex-volante por toda carreira. Isso porque depois de o Brasil encerrar o primeiro tempo vencendo por 1 a 0, o ex-jogador igualou o placar para os holandeses com um gol contra. A Laranja Mecânica conseguiu a virada na sequência, e Felipe acabou expulso. Até hoje, muitos brasileiros atribuem a ele a responsabilidade pelo revés.

Embora esteja vinculada àquela partida, a camisa disponível não foi usada em campo pelo ex-volante, mas trata-se do que permaneceu como opção para uma eventual substituição durante o jogo. O certificado que acompanha a peça informa que ela integra o acervo do zagueiro holandês Andre Ooijer, adversário do Brasil naquele confronto.

Camisas históricas

O catálogo da Classic Football Shirts reúne outros itens históricos. Entre eles, por exemplo, está uma camisa do zagueiro inglês Phil Neal utilizada na partida contra a Espanha pela Copa do Mundo de 1982, anunciada por R$ 35,1 mil.

A loja também comercializa peças de clubes, além de uniformes de seleções. Há uma camisa do Vasco da temporada 2002 disponível no catálogo, à venda por 139,99 dólares (R$ 712).

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