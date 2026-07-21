Palmeiras terá desfalque de última hora para o retorno do Brasileirão

Líder do Brasileirão com sete pontos de distância, o Palmeiras volta a entrar em campo após a Copa do Mundo nesta quarta-feira. Fora de casa, o Verdão visita o Coritiba, no Couto Pereira, às 19h30, para tentar aumentar ainda mais a diferença para o Flamengo, vice-líder da competição. Contudo, Abel Ferreira terá um desfalque de última hora antes da viagem para o Paraná.

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De acordo com informações publicadas pelo ‘ge’, o lateral-direito Giay sofreu um entorse no tornozelo direito durante um treinamento e não enfrenta o Coritiba nesta quarta. Giay passou por exames na Academia de Futebol, e uma cirurgia no local foi descartada. Sendo assim, o lateral passará por tratamento conservador na recuperação.

Outra dúvida que paira sobre a cabeça de Abel Ferreira é a utilização de Felipe Anderson. Após exames, foi detectado que o atacante tem um edema na coxa esquerda e está sob monitoramento do departamento médico e da comissão técnica. Nos últimos dias, Felipe Anderson já havia sido poupado de atividades mais pesadas por conta de um controle de carga.

Por outro lado, Vitor Roque pode ser a grande novidade entre os relacionados do Palmeiras para a partida. Recuperado de cirurgia no tornozelo esquerdo, o ‘Tigrinho’ está liberado para retornar e deve ser utilizado por Abel Ferreira contra o Coritiba nesta quarta.

Sendo assim, a lista de desfalques de Abel Ferreira para a partida diante do Coritiba é a seguinte: Giay, Jefté (lesionado), Allan (suspenso), Paulinho (suspenso) e Flaco López (de férias após disputar a Copa do Mundo).

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