Emprestado pelo Cruzeiro, Lautaro Díaz é anunciado pelo Racing (ARG)

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (21) o empréstimo do atacante Lautaro Díaz ao Racing, da Argentina, em uma negociação válida por uma temporada. Para concluir a transferência, o jogador rescindiu antecipadamente o vínculo de empréstimo que mantinha com o Santos e retornou à Raposa apenas para finalizar os pormenores antes de seguir para o clube de Avellaneda.

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As conversas entre Cruzeiro e Racing se estenderam nas últimas semanas devido a um impasse financeiro entre o clube argentino e o staff do atacante. Ainda assim, o Cabuloso nunca criou obstáculos para a negociação, pois Lautaro não fazia parte dos planos da comissão técnica para o restante da temporada. Além disso, o Racing assumirá integralmente os salários do jogador durante o empréstimo e terá opção de compra fixada em 3 milhões de dólares ao término do contrato.

Cruzeiro aposta em nova oportunidade para o atacante

A expectativa do Cruzeiro é que Lautaro reencontre seu melhor futebol no Racing, principalmente porque a contratação foi um pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda, recém-chegado ao comando da equipe argentina. O entendimento interno é de que o atacante terá mais oportunidades para atuar regularmente, cenário que dificilmente aconteceria caso permanecesse no futebol brasileiro.

Contratado em 2024 junto ao Independiente del Valle por cerca de R$ 16 milhões, Lautaro começou sua trajetória na Toca da Raposa cercado por expectativa e chegou a apresentar bons momentos. Porém, perdeu espaço ao longo das temporadas e encerrou a passagem pelo clube com quatro gols em 42 partidas. Posteriormente, partiu para o Santos por empréstimo, onde também não conseguiu se firmar, acumulando quatro gols e duas assistências em 34 jogos.

Agora, o atacante retorna ao futebol argentino em busca de uma retomada na carreira. O Cruzeiro seguirá acompanhando o desempenho do jogador durante o período de empréstimo e poderá receber uma compensação financeira caso o Racing exerça a opção de compra ao final da temporada. A movimentação também faz parte do processo de reformulação do elenco celeste para a sequência das competições em 2026.

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