Alex Telles faz revelação após retorno de Danilo ao Botafogo: “Está disponível”

Ainda com situação indefinida no Botafogo, o meia Danilo está feliz por retornar após férias depois de disputar a Copa do Mundo. A afirmação é do lateral-esquerdo Alex Telles, capitão da equipe, que celebrou a volta do companheiro, reapresentado na última segunda-feira (20/7) no Espaço Lonier.

Assim, Telles falou sobre seu retorno, revelando que o jogador já está disponível para entrar em campo. Danilo, aliás, é disputado por Zenit (RUS), Palmeiras e Flamengo, mas ainda não tem futuro definido.

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“O Danilo ficou feliz de retornar, é um cara que gosta muito daqui. A gente gosta muito dele, a gente se dá muito bem, então a gente ficou muito feliz com o retorno dele. Perguntei para ele se ele estava disponível para jogar, ele falou que está aqui disponível para jogar. Obviamente, a gente fica muito feliz com isso”, revelou.

“Dispensa comentários”, diz capitão do Botafogo

Telles, então, rasgou elogios ao companheiro. Ele salientou compreender que a situação do volante é diferente, visto que há a possibilidade de saída ainda nesta janela, aberta na segunda. No entanto, para ele, a torcida é pela permanência no Glorioso.

“É um jogador que dispensa comentários para a gente, vai ser uma mais-valia com certeza. Hoje (segunda) ele retornou, fez o primeiro treino aqui, agora é com o Franclim (Carvalho), obviamente, e a situação dele é uma situação diferente da nossa, mas a gente fica muito feliz com o retorno dele. Espero que ele possa ficar para nos ajudar”, declarou.

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (23/7), quando recebe o Vitória, pela quarta rodada do Brasileirão (jogo atrasado). O duelo, marcado para o Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), começa às 19h30 (de Brasília).

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