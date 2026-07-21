Marlon supera lesão e fica perto de reforçar o Grêmio

Depois de quatro meses afastado por conta de uma grave fratura no tornozelo direito, Marlon voltou a treinar normalmente com o Grêmio e está novamente à disposição da comissão técnica de Luís Castro. O lateral-esquerdo participou das atividades sem qualquer restrição física e, enquanto recupera o ritmo de jogo, passa a disputar espaço por uma vaga entre os relacionados para os próximos compromissos.

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A liberação definitiva aconteceu após o atleta receber alta do departamento médico na última sexta-feira. Desde então, o defensor retomou gradativamente os trabalhos no CT Luiz Carvalho e, além disso, já foi autorizado a participar de disputas físicas e exercícios completos com os companheiros. Agora, a expectativa gira em torno da decisão da comissão técnica sobre o momento ideal para seu retorno aos gramados, enquanto Caio Paulista e Pedro Gabriel seguem como opções para o setor.

Lesão marcou temporada e mobilizou o futebol

O acidente aconteceu em março, durante a partida contra o Vitória, pelo Brasileirão, na Arena. Após uma disputa de bola, Marlon sofreu uma fratura no tornozelo direito em um lance que rapidamente repercutiu em todo o país. A cena impressionou torcedores e jogadores, que acompanharam a saída do lateral de ambulância diretamente para o hospital. Logo depois, o atleta passou por cirurgia para reconstrução dos ligamentos e iniciou um longo processo de recuperação.

Em entrevista concedida durante o tratamento, Marlon revelou que enfrentou dias extremamente difíceis no pós-operatório.

“A primeira semana pós-cirúrgica foi muito ruim. Eu estava com gesso e tinha muitas dores. Não dormi nada em uma semana. Tive alguns probleminhas de pós-operatório”, contou o jogador. O lateral ainda explicou que o estresse provocado pela recuperação afetou até mesmo sua rotina, enquanto buscava forças para voltar aos gramados.

Apesar da gravidade da lesão, Marlon revelou que conseguiu manter a calma no momento do acidente.

“Quando eu estava deitado, o pessoal veio para me tranquilizar. Eu falei para eles: ‘Pode ficar tranquilo’. Briguei com o pessoal da nossa equipe médica porque começaram a jogar muita água na minha cara”, relembrou.

Contratado pelo Grêmio em 2025 e dono de vínculo até dezembro de 2028, o lateral agora inicia uma nova etapa. Com a recuperação concluída, o objetivo passa a ser reconquistar espaço na equipe e ajudar o Tricolor Gaúcho na sequência da temporada.

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