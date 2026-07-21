Independiente Medellín-COL x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vasco enfrenta o Independiente Medellín nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O confronto ocorre no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia.

Nesse sentido, a partida abre oficialmente a fase eliminatória do torneio continental. Posteriormente, a definição do classificado acontecerá no dia 29 (quarta-feira), em São Januário. Além disso, o vencedor desse duelo cruzará o caminho do Olimpia, do Paraguai, na sequência da competição.

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A partida terá transmissão do Disney+

Anteriormente, o clube carioca garantiu a vaga após encerrar a fase inicial na segunda colocação do Grupo G, somando 10 pontos — exatamente três a menos que o próprio Olimpia, que liderou a chave.

Em contrapartida, a equipe colombiana sedia este primeiro embate porque terminou em terceiro lugar no Grupo A da Libertadores, migrando assim para a Sul-Americana.

Como chega o Vasco

Pressionado pela luta direta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Pedro Emanuel enfrenta um cenário verdadeiramente delicado para definir o Vasco que entrará em campo na Colômbia.

Com o intuito de buscar um bom resultado fora de casa, a tendência aponta para uma escalação com Léo Jardim na meta, protegido por uma linha defensiva formada por Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano.

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Da mesma forma, o setor de meio-campo deve contar com a presença simultânea de Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas. Por fim, a comissão técnica projeta um trio ofensivo composto por Adson, Spinelli e Nuno Moreira para agredir o adversário.

Como chega o Independiente Medellín

Por outro lado, o treinador Luis Amaranto Perea comandará o Independiente Medellín no confronto sem a presença de público no estádio. Isso ocorre porque a Conmebol aplicou uma severa punição ao clube colombiano em decorrência do cancelamento do duelo diante do Flamengo, ainda na fase de grupos da Libertadores.

A sanção disciplinar surgiu após a torcida local arremessar bombas no gramado e protagonizar confrontos diretos com as forças policiais.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN-COL X VASCO

Copa Sul-Americana – Playoffs

Local: Atanásio Girardot, Medellín, Colômbia

Data e hora: 22/7/2026, às 19h (de Brasília)

INDEPENDIENTE MEDELLÍN-COL: Eder Chaux; Leyser Chaverra, Ortiz, Londoño e Fabra; Didier Moreno, Loboa e Perlaza; Francisco Chaverra, Yony González e Fydriszewski. Técnico: Luis Amaranto Perea.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Spinelli e Nuno Moreira. Técnico: Pedro Emanuel.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Jose Cabero (CHI)

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