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Copa do Mundo de 2034 pode ser disputada apenas em 2035, diz jornal inglês

Copa do Mundo de 2034 pode ser disputada apenas em 2035, diz jornal inglês
Copa do Mundo de 2034 pode ser disputada apenas em 2035, diz jornal inglês -

A Fifa estuda alternativas para definir o calendário da Copa do Mundo de 2034 e considera a possibilidade de realizar o torneio apenas em 2035 de acordo com informações do jornal inglês The Sun. A entidade estaria enfrentando um complexo desafio logístico devido às condições climáticas da Arábia Saudita e aos compromissos do calendário religioso islâmico, que podem inviabilizar a disputa do Mundial no período previsto.

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A Arábia Saudita será a sede da competição e, assim como ocorreu na Copa do Mundo do Catar, em 2022, a tendência é que o torneio não seja disputado durante o verão local. As temperaturas extremas no país tornam praticamente impossível a realização das partidas entre junho e julho, período tradicional da competição.

No entanto, transferir o Mundial para o fim de 2034 também apresenta dificuldades. O Ramadã deverá ocorrer entre meados de novembro e dezembro daquele ano. Durante esse período, a rotina do país muda significativamente, com jornadas de trabalho reduzidas, alterações no funcionamento do comércio e milhões de pessoas cumprindo o jejum durante o dia.

Além disso, a tradição islâmica recomenda que visitantes evitem comer, beber ou fumar em público durante as horas de jejum. Assim, isto poderia criar desafios extras para torcedores, delegações e organizadores da competição. Embora as cidades ganhem movimento à noite, especialistas avaliam que a logística de um evento esportivo dessa dimensão ficaria comprometida.

Calendário comprometido

Por outro lado, antecipar a Copa para o início de 2034 também não seria uma solução simples. O calendário internacional já reserva espaço para os Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City (EUA), previstos para janeiro e fevereiro. Logo depois, milhões de peregrinos viajam à cidade de Meca para participar do Hajj, um dos principais eventos religiosos do islamismo.

Diante desse cenário, uma das possibilidades analisadas seria realizar o Mundial entre o fim de dezembro de 2034 e a primeira quinzena de fevereiro de 2035. Esse intervalo reduziria os conflitos com o calendário religioso e evitaria as temperaturas mais elevadas do país.

O planejamento pode ficar ainda mais complexo caso a Fifa confirme a ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções. Com um número maior de participantes, o torneio exigiria entre seis e sete semanas de duração, período superior ao necessário para a edição de 2026, disputada por 48 equipes.

Nos últimos anos, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, já reconheceu que o calendário do futebol precisará passar por adaptações em razão das mudanças climáticas. Segundo o dirigente, a entidade discute constantemente novas alternativas para organizar as competições internacionais.

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