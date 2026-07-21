Copa do Mundo de 2034 pode ser disputada apenas em 2035, diz jornal inglês

A Fifa estuda alternativas para definir o calendário da Copa do Mundo de 2034 e considera a possibilidade de realizar o torneio apenas em 2035 de acordo com informações do jornal inglês The Sun. A entidade estaria enfrentando um complexo desafio logístico devido às condições climáticas da Arábia Saudita e aos compromissos do calendário religioso islâmico, que podem inviabilizar a disputa do Mundial no período previsto.

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A Arábia Saudita será a sede da competição e, assim como ocorreu na Copa do Mundo do Catar, em 2022, a tendência é que o torneio não seja disputado durante o verão local. As temperaturas extremas no país tornam praticamente impossível a realização das partidas entre junho e julho, período tradicional da competição.

No entanto, transferir o Mundial para o fim de 2034 também apresenta dificuldades. O Ramadã deverá ocorrer entre meados de novembro e dezembro daquele ano. Durante esse período, a rotina do país muda significativamente, com jornadas de trabalho reduzidas, alterações no funcionamento do comércio e milhões de pessoas cumprindo o jejum durante o dia.

Além disso, a tradição islâmica recomenda que visitantes evitem comer, beber ou fumar em público durante as horas de jejum. Assim, isto poderia criar desafios extras para torcedores, delegações e organizadores da competição. Embora as cidades ganhem movimento à noite, especialistas avaliam que a logística de um evento esportivo dessa dimensão ficaria comprometida.

Calendário comprometido

Por outro lado, antecipar a Copa para o início de 2034 também não seria uma solução simples. O calendário internacional já reserva espaço para os Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City (EUA), previstos para janeiro e fevereiro. Logo depois, milhões de peregrinos viajam à cidade de Meca para participar do Hajj, um dos principais eventos religiosos do islamismo.

Diante desse cenário, uma das possibilidades analisadas seria realizar o Mundial entre o fim de dezembro de 2034 e a primeira quinzena de fevereiro de 2035. Esse intervalo reduziria os conflitos com o calendário religioso e evitaria as temperaturas mais elevadas do país.

O planejamento pode ficar ainda mais complexo caso a Fifa confirme a ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções. Com um número maior de participantes, o torneio exigiria entre seis e sete semanas de duração, período superior ao necessário para a edição de 2026, disputada por 48 equipes.

Nos últimos anos, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, já reconheceu que o calendário do futebol precisará passar por adaptações em razão das mudanças climáticas. Segundo o dirigente, a entidade discute constantemente novas alternativas para organizar as competições internacionais.

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